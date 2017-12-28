|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Öğrencisi servisi ile yolcu otobüsü çarpıştı: 18 öğrenci yaralı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde yolcu otobüsü ile öğrenci taşıyan servis minibüsünün çarpışması sonucu 18 lise öğrencisi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde öğrenci taşıyan servis minibüsü ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 18 lise öğrencisi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Seydişehir-Bozkır yolu Dumlupınar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emin Y. idaresindeki 34 ZY 1577 plakalı yolcu otobüsü ile Bülent K. idaresindeki 42 GBY 76 plakalı tarım lisesi öğrencilerini taşıyan servis minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilerek yan yatan servis minibüsüne bulunan 18 öğrenci yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüsten çıkarılan yaralı öğrenciler, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslar ve özel araçlarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası yan yatan minibüs polis ve çevredekilerin yardımıyla düzeltildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İsmail Sünbül
Bu haber 2,062 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI