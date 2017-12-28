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Liselere Geçiş Sınavı örnek soruları bugün yayınlanacak
Liseye geçiş sınavı örnek soruları bugün saat 15.00'tan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesinden yayınlanacak
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sınavla öğrenci alan liselere yerleştirme sınavına ilişkin örnek soruları bugün kamuoyuyla paylaşacak.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, örnek soruların bugün saat 15.00'te "@tcmeb" Twitter hesabı ile "http://meb.gov.tr" adresinden paylaşılacağı bildirildi.
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