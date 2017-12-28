Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin dava

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 73 jandarma personeli ile terör örgütünün jandarma yapılanmasında sözde "abilik" yaptığı belirtilen 19 sivil olmak üzere 66'sı tutuklu 92 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşması başladı.

Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında yapılan binadaki salonda İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen ilk duruşmaya 65 tutuklu sanık, 7 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı. Duruşmada Başbakanlık avukatı da hazır bulundu.

Duruşma sanık savunmalarıyla devam ediyor.

Davada dördüncü duruşmaya kadar 18 sanık savunmasını tamamladı.

- İddianameden

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) kuruluşu, genel yapısı ve karıştığı suçların özetlendiği iddianamede, eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın ve yardımcılarının bulunduğu 73 jandarma personelinin darbe girişimi akşamı yaptığı faaliyetler anlatıldı.

İddianamede, aralarında FETÖ'nün jandarma yapılanmasının sözde "manevi abisi" Şemsi Zafer Yalçın ile sözde "Marmara Bölge Temsilcisi" Nihat Keskin'in de bulunduğu 19 sanığın, örgütteki yerlerine ve jandarmayla ilişkilerine vurgu yapıldı.

İddianamede, darbe girisimi günü Harp Akademilerinden subayların Il Jandarma Komutanlıgı'na gelerek Albay Gürcan Sercan ve yardımcısı Yarbay Birol Abbas'la görüstükleri, sanıkların darbe girisimine hazırlık olarak degerlendirilen bu faaliyetlerini "tez çalısması" şeklinde adlandırarak gizledikleri belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki kamera kayıtlarının bulunduğu 2 harddiski teslim alan Sercan'ın bunları sanık Albay Haydar Yalın'a verdigi ve bu görüntüleri birlikte imha ettiklerinin değerlendirildiği aktarılan iddianamede, Sercan'ın darbe girişimi gecesi gittiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kendisine tahsis edilen botla ayrıldığı, Istanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın bot talebinin ise yerine getirilmediği anlatıldı.

- Jandarma yapılanması deşifre oldu

İddianamede, FETÖ/PDY'nin darbe gecesindeki faaliyetlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifadeleri alınan itirafçıların, terör örgütünün jandarmadaki mahrem nitelikli yapılanmasını deşifre etmesine de yer verildi.

Jandarma yapılanmasının temelde, en altta "ögrenci" tabir edilen askerler, üstünde silsile halinde "ögretmenler", "müdür yardımcıları", "müdür" ve "bölge temsilcisi" ile "Jandarma Kuvvet Imamı"ndan oluştuğu aktarılan iddianamede, yapılanmada "Marmara Bölge İmamı", hiyerarsisi içinde en üst düzeydeki "Jandarma Kuvvet Imamı"na doğrudan bağlı olurken, İstanbul, Avrupa, Anadolu ve Silivri olmak üzere 3 bölgeye ayrıldığı belirtildi.

Yapılanma içindeki "İzdivaççılar" jandarma personeli ile yapılanmaya mensup kadınları evlendirmekle görevli iken, "Arama Tarama Mesulü (ATM)" ise FETÖ mensuplarının iletisimini saglayan "Shu", "Tango", "ByLock" gibi programları yükleme, cihazları yeri geldiginde formatlama görevini yürüttüğü kaydedilen iddianamede, yapılanmada "Bilgi İşlem Mesulü"nün sahte ihbar mektupları tanzim ederek kendilerinden olmayan personel hakkında "Bunlar FETÖ'cü" diye ihbar yapmakla görevli olurken, "Ümitçiler"in ise himmet, izdivaç gibi konularda sıkıntı çıkaran askeri personelin geri kazanılmasını sağladığı bilgisine yer verildi.

İddianamede, "Arama Tarama", "Bilgi Islem", "Izdivaççı" ve "Ümitçiler"den oluşan sorumlularla jandarmadaki yapılanmasını oluşturan FETÖ'nün, üyelerinin "şakirtlik derecesi"ni de 1'den 52'ye kadar sınıflandırdığı kaydedildi.

Sınav soruları önceden verilen personelin, çalıstıkları birliklerde "çok ders çalısıyor" görüntüsü vermelerinin tembihlendiği ifade edilen iddianamede, 2010-2015 yıllarında ilgili okullara yapı tarafından sokulan ögrenci sayısının yüzde 100'ü buldugu, katalog evliligi yapmayan, himmet vermeyen, düzenli gelip gitmeyen personele kefil olunmadıgı, kazara yapı dısından yazılı sınavda basarılı olanların ise mülakatta elendigi belirtildi.

- İstenen cezalar

İddianamede, aralarında eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Sercan ve yardımcılarının da bulunduğu albay, yarbay, yüzbaşı, üsteğmen, astsubay ve uzman çavuş rütbesindeki 73 sanığın "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Aralarında terör örgütünün sözde "manevi abisi" Şemsi Zafer Yalçın ve "Marmara Bölge Temsilcisi" Nihat Keskin'in de bulunduğu sözde "abi" konumundaki 12 kişinin de aynı suçlardan üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianamede, bu sanıkların "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan da 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor.

İddianamede, örgütün sözde "abi"lerinden 5 kişiye, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 22,5 yıla kadar, 2 şüpheliye ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.