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Terörle mücadeleye ALO 136 Hattı desteği

ALO 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattı'na 2017 yılı başından itibaren 24 bin çağrı geldi
28 Aralık 2017 11:05
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Terörle mücadeleye ALO 136 Hattı desteği

ALO 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattı'na gelen ihbarlar, terörle mücadele konusunda büyük katkı sağlarken gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 50 milyon lira değerinde kaçakçılık önlendi.

Türkiye genelinde her türlü kaçakçılığı engellemek amacıyla 7 gün 24 saat hizmet veren ALO 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattı'na 2017 yılı başından itibaren 24 bin çağrı geldi. İhbarlar yardımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, yaklaşık 50 milyon lira değerinde kaçakçılık önlendi. Kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına destekleri karşılığında ihbarcılara toplam 300 bin lira değerinde ikramiye ödendi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının merkez binasında bulunan ALO 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattı'na gelen çağrılar, buradan gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerine bağlı gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürlüklerine otomatik olarak yönlendiriliyor. Gümrük muhafaza görevlileri, gelen ihbarları titizlikle değerlendirerek, gerekli müdahaleleri zamanında ve eksiksiz olarak yürütüyor.

ALO 136'ya yapılan ihbarlarla ilgili bildirimde 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre bulunan kişilerin kimlik bilgileri, kendi rızaları olmadığı sürece gizli tutuluyor. Kaçakçılığı, faillerini, kaçak eşyanın bulunduğu, saklandığı veya satıldığı yerleri yetkili birimlere haber veren, kaçak eşyanın ortaya çıkmasına yardım eden kişilere de yakalanan kaçak eşyalara ilişkin mahkeme sonucuna göre ikramiye ödeniyor.

ALO 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattı'na başta FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile ilgili olarak ihbarlar geldi. İhbarlar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca değerlendirip ilgili birimlere yönlendirildi. Vatandaşlar özellikle 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası duyarlılıkları arttı. Bununla ilgili sınır kapılarında gerekli önlemler alındı.

İhbarlar, İstanbul, İzmir ve Ankara yoğun olarak geldiği görülürken sigara, uyuşturucu, akaryakıt ve alkol kaçakçılığına yönelik çağrılar takip etti. İhbarlar dikkate alınarak yapılan yakalamalarda kaçak sigara başı çekerken, bunu "taklit" hazır giyim ürünleri, sahte gözlük, saat ve çanta izledi.

Söz konusu ihbarlar sayesinde, sahte alkollü içki imalathaneleri ortaya çıkarıldı, çok sayıda sentetik uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan ara kimyasal yakalaması gerçekleştirildi. Ele geçirilen diğer eşyalar arasında kaçak akaryakıt ürünleri, araçlar, elektronik eşyalar, gıda maddeleri ve tıbbi malzemeler dikkati çekti.

Ömer Çetin
İhlas Haber Ajansı
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