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Mersin'de 97 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Mersin'de 3 ayrı işyerinde yapılan kontrollerde 97 bin 600 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi
Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Evci Mahallesi'nde soğuk hava deposu sahasında faaliyet gösteren bir şirkete ait tanklarda arama yaptı. İrili ufaklı yer üstü tabir edilen çok sayıda tankta yapılan aramada 80 bin 600 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şirket sahibi S.Ö. ile akaryakıtın sahibi F.E., adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı.
Ekiplerin Akdeniz ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde bir başka adrese düzenlediği operasyonda ise 14 bin litre gümrük kaçağı motorin ile akaryakıt satışında kullanılan pompa ele geçirildi. Gözaltına alınan bir kişi, cumhuriyet savcılığının talimatı ile ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. KOM Şube ekiplerinin Huzurkent Mahallesi'nde gerçekleştirdiği bir diğer çalışmada, petrol ürünleri satışı yapan iş yerinde, E.B. adlı şahsa ait 3 bin litre solvent ile yağ karışımından elde edilen akaryakıt ele geçirildi. İş yerinde çalışan R.A. isimli şahsın 'Vergi Usul Kanu'na muhalefet suçundan arandığı tespit edilerek gözaltına alınırken, akaryakıtın sahibi olan E.B.'nin arandığı bildirildi.
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