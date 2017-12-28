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Tüketici e-ticarette yeni çözümler bekliyor

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ekmekçi, e-ticaret sektöründe yaşanan büyümeyle birlikte tüketicinin artık yeni çözümler beklediğini söyledi
28 Aralık 2017 11:10
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Tüketici e-ticarette yeni çözümler bekliyor

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, e-ticaret sektöründe güzel bir büyüme yaşandığını, 2017 büyümesinin sektörün potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda Türkiye ekonomisinin üzerinde olacağını söyledi.

Ekmekçi, e-ticaretin geleneksel olarak Türkiye'de yıllık yüzde 35 civarında büyüdüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu yıl yüzde 35'lik büyümeleri bulamayabiliriz ama büyüme devam ediyor. Yıl sonu itibarıyla yüzde 25'lerde bir büyüme bekliyoruz. Büyümedeki bu gerileme kötü bir şey değil, sektörün belirli noktalarda doyuma ulaştığı anlamına geliyor. Aynı zamanda tüketicinin artık daha yeni çözümler beklediğini de gösteriyor. 2017'ye girerken sektör zaten iyi noktadaydı. Yıl içinde heyecan verici yenilik ve hizmet kalitesi olmadı. Sektör, 2018'de ise 2017'den ders alarak tüketiciye sunduğu hizmetin kalitesini artırmalı, ürün gamını çeşitlendirmeli. Sektör, 2018'e fark yaratarak girmek istiyor."

"İhtiyaçları karşılayan bir sistem kurgulanmalı"

Emre Ekmekçi, kampanyalar ve "Black Friday" gibi günlerin tüketicinin online alışverişe alışması için önemli olduğunu, bu gibi kampanyalı günler ya da indirim günlerinin Türkiye'de zamanla daha da sağlıklı işleyeceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tüketiciye aynı şeyleri yaparak büyümeleri getiremeyiz. 2018'de sektör yeni modellerle büyüyecek. Tüketici her zaman bizim bir adım önümüzde. Sektör olarak her zaman onun isteklerine cevap vermemiz lazım. 2018'de daha yeni iş modelleriyle, özel günleri daha iyi planlayarak, daha fazla müşterinin daha sık alışveriş yapmasını sağlamamız lazım. e-ticareti, tüketicinin ihtiyaçlarını karşılayan bir sistem olarak kurgulamalıyız. 2018'de buna kafa yoracağız."

Eda Topçu
Anadolu Ajansı
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