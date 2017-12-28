1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

30 yılda yapılmayan hizmet 11 ayda yapıldı

Görevlendirme yapılan Bitlis'in Yolalan Belde Belediyesi, yaklaşık 30 yıldır yapılmayan yatırımları 11 ayda tamamlayarak belde halkını hizmetle buluşturdu
28 Aralık 2017 11:17
Yazdır
30 yılda yapılmayan hizmet 11 ayda yapıldı

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Bitlis'in Yolalan Belde Belediyesi, yaklaşık 30 yıldır yapılmayan hizmetleri 11 ayda tamamlayarak, vatandaşları hizmetle buluşturdu.

Eski DBP'li belediye döneminde hizmet sunulmayan belde, görevlendirmenin ardından yeni bir kimliğe büründü.

Beldede kapalı duraklar, dere ıslahı, yol çalışması yapan, su sorununu çözen belediye, kanalizasyon şebekesinin ihalesini gerçekleştirdi ve tarımsal sulama projesi için çalışmaları hızlandırdı.

Tatvan Kaymakamı ve Yolalan Belde Belediye Başkan Vekili Mehmet Ali Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belde belediyesine geçen ocak ayında görevlendirme yapıldığını anımsattı.

Yolu, suyu, kanalizasyonu bulunmayan, imarı sağlam olmayan belediyeyi 5 milyon 300 bin lira borçla devraldıklarını ifade eden Özkan, "Deyim yerindeyse bir kilometre bile asfaltı kalmamıştı. İçilebilir sağlıklı bir suyu bulunmayan, herhangi bir sosyal yapısı ve sosyal tesisi olmayan borçlu bir belediyeyi devraldık." dedi.

- "Tarımsal Sulama Projesi hayata geçiriliyor"

"Belediye çalışanları ve belde halkıyla el ele vererek bir hizmet seferberliği başlattık. Yaklaşık 30 yıldır belde ve belediye olmuş bir yörenin bugüne kadar hizmet görememesi ve hizmet alamaması çok üzücü." diyen Özkan, yaklaşık 11 ayda 4 mahallenin yol sorununu çözdüklerini, içme suyu şebekesi ve depolarının tamiratını yaptıklarını, kanalizasyon şebekesinin ihalesini gerçekleştirdiklerini ve kısa sürede inşaatına başlayacaklarını aktardı.

Özkan, mahallelerdeki bütün oyun parklarını onararak çocukların hizmetine sunduklarını, Spor Toto Teşkilatı ile beldeye halı saha kazandırdıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla yola çıktıklarını anlatan Özkan, şöyle konuştu:

"Neredeyse 20 yıldır yapılamayan, gündemde tutulan ama bir türlü başlanamayan Tarımsal Sulama Projemizin de ihalesi önümüzdeki yıl mart ayında yapılacak. Yaklaşık 25- 30 milyon liralık yatırımı olan bu projeyi beldemize kazandıracağız. Tarımsal sulama, gölet ve kanalları faaliyete girdiğinde burada görülen devasa bir alan sulanarak ülke ekonomisine kazandırılacak."

1990'lı yıllarda belediye olan bir yörenin imar planının ve sağlıklı yapılaşmanın bulunmamasının ayrı bir sorun olduğuna işaret eden Özkan, başladıkları imar çalışmalarını önümüzdeki yıl tamamlamayı planladıklarını kaydetti.

- "Kapalı duraklar yaptırdık"

Bu sayede yapı, yapılaşma ve yol çalışmalarının artık planlı ve programlı şekilde yürütüleceğini aktaran Özkan, şu bilgileri verdi:

"Kanalizasyon ihalesi ve arıtma çalışmamız olacak. Bunun için yer tahsisi yapıldı. Önümüzdeki yıl bunların hepsi tamamlanacak. İnsanların kış aylarında bekleyebildiği durakları yoktu. Üşümesinler ve ıslanmasınlar diye kapalı duraklar yaptırdık. Hiçbir çalışma yapılmayan dere ve dere yataklarında şu anda ıslah ve temizlik çalışmaları yürütülüyor. Böylelikle taşkınların önüne geçerek tarım arazilerini koruyacağız. 4 mahallemizin yolları yapıldı. Önümüzdeki yıl tüm mahallelerimizin yolu tamamlanacak."

- "Kamunun imkanlarını insanımızın hizmetine sunduk"

Özkan, kalan 5 mahallenin yolunda da asfalt ve parke taşı çalışması da yapılacağını belirterek, "Bu fırsatı yakalamışken, devletimiz ve milletimiz yanımızdayken yol, su ve altyapı çalışmalarını önümüzdeki yıl tamamlamak istiyoruz. Beldemize yeni bir belediye binası da kazandırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Beldede uzun yıllardır hep konuşulan ancak bir türlü hayata geçirilemeyen hizmetleri en kısa sürede gerçekleştirmeyi amaçladıklarını bildiren Özkan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, bakanlarımıza ve valimize şükranlarımı sunuyorum. Her hizmetin arkasında bizimle yürüyorlar, önümüzü açıp destek oluyorlar. Kendileri sayesinde kamunun bütün imkanlarını insanlarımızın hizmetine sunmuş vaziyetteyiz."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 2 6
Bu haber 2,153 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Öğrenciler not peşinde koşmaktan kurtuldu'
28 Aralık 2017 12:06		 Meteorolojiden 5 il için buzlanma ve don uyarısı
28 Aralık 2017 09:56
Batan gemi personeli: Hamile eşimin rüyası hayatımı kurtardı
28 Aralık 2017 08:20		 Sıcaklıkta önemli bir değişiklik beklenmiyor-Haritalı
28 Aralık 2017 06:30
Otomobil U dönüşü yapan tıra çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
28 Aralık 2017 05:21		 Restorandaki içkili eğlence kanlı bitti: 1 ölü, 7 yaralı
28 Aralık 2017 02:45
Komşular kötü kokudan şikayetçi oldu, 15 gündür ölü olduğu ortaya çıktı
28 Aralık 2017 00:54		 TSK, kayıp vatandaş için arama çalışması başlattı
27 Aralık 2017 22:54
İşte 'Diplomat' çaycı!
27 Aralık 2017 22:48		 Isınmak isteyen çocuk alevler içinde kaldı
27 Aralık 2017 22:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
FETÖ'nün yutturmaya çalıştığı zokayı ortaya çıkaran Avukat Ali Aktaş'a yürekten teşekkür ediyoruz
Valiler, Bylock kullanıcısın denilerek hayatları karartılan 11 bin 480 kişinin gönlünü almalı!
En düşük memur maaşı 2.857 TL
Taşeron personel, kamu kurumlarında hangi birime başvuru yapacak?
Lojman kiralarına yüzde 14 zam yapıldı
Erdoğan'dan Abdullah Gül'e KHK sitemi
MR ve Tomografi alarm veriyor
ASDEP personeline de kadro verilecek
'Yanlış yorumlamalar olursa müdahale edilir'
Sevakin adası Türkiye'nin olacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
galatasaray odeabank 1
28.12.2017 beşiktaş vs osmanlıspor maçı 1
badem kurusu tulum 3
Kamu kurumlarında uygulanacak 3 yıllık tasarruf seferberliği 3
beden dersinde eşofman giymek zina yapmaktır 4
kışlalarda zehirlenme olaylarının artması 2
abdullah gül'ün khk maddesini eleştirmesi 1
khk'lardan gocunanlar fetö'nün kurşun askerleridir 3
trabzon'un hoşgörü,özgürlük ve saygının simgesi olması 1
gemlik ilçesinin khk ile taşınması 1
SON İLANLAR
İstanbul Sultanbeyli SYDV Personel Alım İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erzincan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Şeker Fabrikaları İşçi Alım İlanı
Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Koleji Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam