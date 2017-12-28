30 yılda yapılmayan hizmet 11 ayda yapıldı

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Bitlis'in Yolalan Belde Belediyesi, yaklaşık 30 yıldır yapılmayan hizmetleri 11 ayda tamamlayarak, vatandaşları hizmetle buluşturdu.

Eski DBP'li belediye döneminde hizmet sunulmayan belde, görevlendirmenin ardından yeni bir kimliğe büründü.

Beldede kapalı duraklar, dere ıslahı, yol çalışması yapan, su sorununu çözen belediye, kanalizasyon şebekesinin ihalesini gerçekleştirdi ve tarımsal sulama projesi için çalışmaları hızlandırdı.

Tatvan Kaymakamı ve Yolalan Belde Belediye Başkan Vekili Mehmet Ali Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belde belediyesine geçen ocak ayında görevlendirme yapıldığını anımsattı.

Yolu, suyu, kanalizasyonu bulunmayan, imarı sağlam olmayan belediyeyi 5 milyon 300 bin lira borçla devraldıklarını ifade eden Özkan, "Deyim yerindeyse bir kilometre bile asfaltı kalmamıştı. İçilebilir sağlıklı bir suyu bulunmayan, herhangi bir sosyal yapısı ve sosyal tesisi olmayan borçlu bir belediyeyi devraldık." dedi.

- "Tarımsal Sulama Projesi hayata geçiriliyor"

"Belediye çalışanları ve belde halkıyla el ele vererek bir hizmet seferberliği başlattık. Yaklaşık 30 yıldır belde ve belediye olmuş bir yörenin bugüne kadar hizmet görememesi ve hizmet alamaması çok üzücü." diyen Özkan, yaklaşık 11 ayda 4 mahallenin yol sorununu çözdüklerini, içme suyu şebekesi ve depolarının tamiratını yaptıklarını, kanalizasyon şebekesinin ihalesini gerçekleştirdiklerini ve kısa sürede inşaatına başlayacaklarını aktardı.

Özkan, mahallelerdeki bütün oyun parklarını onararak çocukların hizmetine sunduklarını, Spor Toto Teşkilatı ile beldeye halı saha kazandırdıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla yola çıktıklarını anlatan Özkan, şöyle konuştu:

"Neredeyse 20 yıldır yapılamayan, gündemde tutulan ama bir türlü başlanamayan Tarımsal Sulama Projemizin de ihalesi önümüzdeki yıl mart ayında yapılacak. Yaklaşık 25- 30 milyon liralık yatırımı olan bu projeyi beldemize kazandıracağız. Tarımsal sulama, gölet ve kanalları faaliyete girdiğinde burada görülen devasa bir alan sulanarak ülke ekonomisine kazandırılacak."

1990'lı yıllarda belediye olan bir yörenin imar planının ve sağlıklı yapılaşmanın bulunmamasının ayrı bir sorun olduğuna işaret eden Özkan, başladıkları imar çalışmalarını önümüzdeki yıl tamamlamayı planladıklarını kaydetti.

- "Kapalı duraklar yaptırdık"

Bu sayede yapı, yapılaşma ve yol çalışmalarının artık planlı ve programlı şekilde yürütüleceğini aktaran Özkan, şu bilgileri verdi:

"Kanalizasyon ihalesi ve arıtma çalışmamız olacak. Bunun için yer tahsisi yapıldı. Önümüzdeki yıl bunların hepsi tamamlanacak. İnsanların kış aylarında bekleyebildiği durakları yoktu. Üşümesinler ve ıslanmasınlar diye kapalı duraklar yaptırdık. Hiçbir çalışma yapılmayan dere ve dere yataklarında şu anda ıslah ve temizlik çalışmaları yürütülüyor. Böylelikle taşkınların önüne geçerek tarım arazilerini koruyacağız. 4 mahallemizin yolları yapıldı. Önümüzdeki yıl tüm mahallelerimizin yolu tamamlanacak."

- "Kamunun imkanlarını insanımızın hizmetine sunduk"

Özkan, kalan 5 mahallenin yolunda da asfalt ve parke taşı çalışması da yapılacağını belirterek, "Bu fırsatı yakalamışken, devletimiz ve milletimiz yanımızdayken yol, su ve altyapı çalışmalarını önümüzdeki yıl tamamlamak istiyoruz. Beldemize yeni bir belediye binası da kazandırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Beldede uzun yıllardır hep konuşulan ancak bir türlü hayata geçirilemeyen hizmetleri en kısa sürede gerçekleştirmeyi amaçladıklarını bildiren Özkan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, bakanlarımıza ve valimize şükranlarımı sunuyorum. Her hizmetin arkasında bizimle yürüyorlar, önümüzü açıp destek oluyorlar. Kendileri sayesinde kamunun bütün imkanlarını insanlarımızın hizmetine sunmuş vaziyetteyiz."