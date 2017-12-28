CHP, 11 il ve 68 ilçe binası satın aldı

Parti örgütünü kiradan kurtarmak için harekete geçen CHP, yıl içinde sağladığı tasarruflarla 11 il ve 68 ilçe binasını satın aldı. İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç'un bir süredir uyguladığı sıkı tasarruf tedbirleri sonuçlarını vermeye başladı. Farklı kalemlerden sağlanan tasarrufları, kiradaki örgüt için kullanan CHP, bu sayede yıl içinde çok sayıda binayı satın alarak, örgütün kendi binalarına taşınmasını sağladı.CHP, bu kapsamda yıl içinde tutarı 11 milyon liraya ulaşan 79 mülkü satın aldı. Partinin bu yıl satın alarak hizmet binası kazandırdığı iller, Bilecik, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Kahramanmaraş, Kocaeli, Kütahya, Nevşehir, Ordu ve Tunceli şeklinde sıralandı.

73 İL VE 300 İLÇE BİNASI

Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, elde ettikleri tasarruf sayesinde 11 il ve 68 ilçe binasını satın aldıklarını söyledi. Örgütün kendi binalarına taşınmasıyla partinin önemli çıktı kalemlerinden olan kira giderlerinden önemli ölçüde kurtulduklarını aktaran Koç, toplamda tasarruf edilen ve harcanan tutarın ise 11 milyon 34 bin lira olduğunu ifade etti. Son alınanlarla beraber toplam 73 il ve 300 ilçe binasında mülk sahibi olduklarını belirten Haluk Koç, hedeflerinin bu sayıyı daha da yukarı taşımak olduğunu kaydetti.