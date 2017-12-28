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Mersin'de yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içki denetimleri
Yılbaşı öncesi yapılan denetimlerde 40 şişe gümrük kaçağı ve 150 şişe sahte içki ele geçirildi
Mersin'de yılbaşı öncesi yapılan denetimlerde 150 şişe sahte ve 40 şişe kaçak içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yılbaşı öncesi kent genelinde sahte ve kaçak alkol satışının önlenmesine yönelik denetimler gerçekleştirildi.
Çeşitli birimlerden 55 ekibin görev aldığı çalışmada 115 iş yeri kontrol edildi, 40 şişe gümrük kaçağı ve 150 şişe sahte içkiye el konuldu.
Denetimlerde 210 paket kaçak sigara, tütün doldurulmuş 38 makaron, 105 uyuşturucu hap, bir ruhsatsız tabanca ile 18 mermi ve bir kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Ekipler 2 kişiyi gözaltına aldı, 6 kişiye adli, 2 kişiye de idari işlem yapıldı.
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