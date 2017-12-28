Manisa'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

'BYLOCK'TAN TUTUKLU BİN KİŞİNİN TAHLİYESİNİ TALEP EDECEĞİZ' Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, "ByLock bizim için en büyük delillerden biri. Bu konuda hiçbir değişiklik yok. Mor Beyin yazılımıyla ByLock'a yönlendirildiği tespit edilen ve farklı illerde tutuklu bulunan yaklaşık bin kişinin, haklarında başka hiçbir delil yoksa tahliyesini talep edeceğiz" dedi.