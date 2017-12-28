Pankreas kanserinde erken teşhis önemli

Teşhisi teşhisi en zor konulan kanser türlerinden olan pankreas kanserinde erken teşhis, hastanın daha uzun bir yaşam sürmesini sağlıyor. Pankreas kanserinin oluşumunda genetik faktörlerin yanı sıra alkol, sigara kullanımı ve yağlı yiyecekler tüketmek gibi çevresel faktörlerde büyük rol oynamaktadır. Pankreas kanserinin erken teşhisinde, tedavisinin mümkün olduğunu belirten Türkiye Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hasan Taşçı, pankreas kanseri hakkında merak edilenleri anlattı.

Dünyada ve Türkiye'de görülme sıklığını ele aldığımızda, 1 milyonluk bir nüfusta her yıl 110 yeni vaka görüldüğüne değinen Türkiye Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hasan Taşçı, "Pankreas, karın boşluğunda, midenin arkasında, oniki parmak bağırsağı ile dalağın arasında, bel omurlarının, aort ve vena kava gibi kalpten giren büyük damarların önünde yer alıyor. Pankreas, vücudun şeker metabolizmasında rol aldığı gibi aynı zamanda protein sindiriminde de önemli rol oynar. Vücudumuzda geri planda kalıyor gibi görünmesine rağmen çok büyük görev üstlenen bir organımızdır" dedi.

Pankreasın karın içindeki derin yerleşimi ve önünde bazı organların bulunmasının tanı konulmasında zorluğa neden olduğunu belirten Prof. Dr. Taşçı, "Hastalığın tanısının büyük bir kısmı ileri evrede konmaktadır. Pankreas kanserinde ileri yaş, sigara, alkol kullanımı, yağlı-kızarmış yiyecekler, erkek cinsiyet ve siyah ırk büyük risk faktörlerindendir" açıklamalarında bulundu.

Pankreas kanserinin belirtileri ve teşhisi

Pankreas kanserinin en belirgin belirtileri hızlı kilo kaybı ile karında kitle-ağrı, bulantı ve kusma olduğuna değinen Prof. Dr. Taşçı "Pankreas baş kısmında bir kitle oluşursa, sarılık ortaya çıkar ve en erken teşhis edilebilenler de pankreas başı kanserleridir. Pankreasın baş kısmının kanserleri erkenden sarılıkla ortaya çıktığı için bu hastalar erken teşhis bakımından şanslı hastalardır" ifadelerinde bulundu.

Tedavi yöntemleri arasında en etkili çözüm cerrahi müdahaledir diyen Prof. Dr. Taşçı, "Kan tahlilleri, ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi ve MR gibi radyolojik yöntemler hastalığın tanısının konmasında büyük faydalar sağlamaktadır" dedi.

"Pankreas kanseri ölüm listesinde ilk sıralarda yer alıyor"

Kanser hastalıklarından ölüm listesinde pankreas kanserinin ilk sıralarda yer aldığını belirten Prof. Dr. Taşçı, "Her kanser hastalığında olduğu gibi pankreas kanserinde de erken teşhisin hastanın ömrünün uzamasında büyük rol oynamaktadır. Anlamlandırılamayan karın ağrıları, sindirim sistemi bozuklukları, zayıflama, sırt ağrıları ve diyabetin ortaya çıkması gibi durumların pankreasta bir bozukluk olduğu anlamına gelebilir" dedi.