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KDK'den öğrenci hemşire ücretleri için tavsiye kararı

Mesleki beceri eğitimi ücretlerinin yatırılmadığı gerekçesiyle başvuruda bulunan öğrenci hemşirelerin durumunu görüşen KDK, söz konusu ücretlerin verilmemesinin hukuka aykırı olduğunu belirleyerek, öğrencilerin hak ettikleri ücretin hesaplanarak ödenmesi yönünde tavsiye kararı aldı
28 Aralık 2017 12:01
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KDK'den öğrenci hemşire ücretleri için tavsiye kararı

Mesleki beceri eğitimi ücretlerinin yatırılmadığı gerekçesiyle başvuruda bulunan öğrenci hemşirelerin durumunu görüşen Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), söz konusu ücretlerin verilmemesinin hukuka aykırı olduğunu belirleyerek, öğrencilerin hak ettikleri ücretin hesaplanarak ödenmesi yönünde tavsiye kararı aldı.

KDK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, özel bir lisenin hemşirelik bölümündeki bazı öğrenciler, 2015-2016 ve 2016-2017 eğitim öğretim dönemlerinde mesleki beceri eğitimlerini Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaptıklarını bildirerek, hastane tarafından mesleki beceri eğitim ücretlerinin yatırılmadığını öne sürdü.

Öğrenciler, diğer kurumlarda mesleki beceri eğitimini yapan öğrencilerin durumlarını emsal göstererek, ücretlerinin ödenmesi talebiyle KDK'ye başvurdu.

Şikayet başvurusunu inceleyen KDK, yapılan mesleki beceri eğitiminin yasal dayanağını oluşturan kanun gereğince, mesleki eğitim görenlere, devlet lisesi veya özel lise ayrımı yapılmaksızın işletmelerce ücret ödenmesi gerektiğini tespit etti.

KDK, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından öğrencilere, yaptıkları mesleki eğitimin karşılığı olan ücretin verilmemesinin hukuka aykırı olduğu tespitine yer vererek, hastane tarafından öğrencilere mesleki beceri eğitim ücreti ödenmesi gerektiğine karar verdi.

Kurum, yaptığı incelemeler sonucunda, söz konusu hastaneye, öğrencilerin hak ettikleri ücretin hesaplanarak en kısa sürede ödenmesi yönünde tavsiye kararını gönderdi.

Tavsiye kararının bildirilmesinin ardından hastanenin, öğrencilerin alamadıkları ücretleri geçmişe yönelik hesaplayarak ödediği kaydedildi

Ayrıca KDK'nin, bu tavsiye kararı üzerine, benzer mağduriyetlerin giderilmesi ve tüm hastanelerin bu karara uymaları konusunda Sağlık Bakanlığına yazı gönderdiği kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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