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Öğrenim şartına başvuru tarihlerinde değil sınav tarihlerinde sahip olacak memur, görevde yükselmeye başvuru yapabilir mi?

Görevde yükselme kadroları için aranan öğrenim şartına başvuru tarihinde değil ama sınav tarihinde sahip olacak aday, görevde yükselmeye başvuru yapamaz.
25 Şubat 2018 00:03
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Öğrenim şartına başvuru tarihlerinde değil sınav tarihlerinde sahip olacak memur, görevde yükselmeye başvuru yapabilir mi?

SORU: Belediyede memurum.mühendislik kadrosu için unvan değişikliği sınavına müracaat etmek istiyorum.ancak mühendislik son sınıf öğrencisiyim.okuldan mezun olabilecek durumdadır yazısı aldım. Müracaat tarihi 31.01.2018 son bu tarihte mezun değilim. Sınav tarihi 23.09.2018 bu tarih itibariyle mezunum.lise ve üniversite son sınıf öğrencileri mezun olamadıkları halde ÖSYM ve KPSS sınavlarına girebilmektedirler. Ben de bu haklardan yararlanabilirmiyim. Sınava girmemde bir sakınca olup olmadığı hususunda bilgilendirme istiyorum. Teşekkür ederim

CEVAP: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin "Duyuru ve Başvuru" başlıklı 9. maddesi ile "Görevde Yükselme Yönetmelikleri" başlıklı 15. maddesi aşağıdaki şekildedir.

"Duyuru ve başvuru

Madde 9 -Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadro veya pozisyonlar yazılı sınavlardan önce duyurulur. İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadro veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.

Kurumların personel işlerinden sorumlu birimlerine yapılan başvurular incelenerek, aranan şartları taşıyanlar kurumlarca resmi internet sitelerinde ilan edilir."

"Görevde yükselme yönetmelikleri

Madde 15 - İl özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlardaki personel için İçişleri Bakanlığı; yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarındaki personel için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı olmak üzere kurumlar, bu Yönetmeliğin kapsamına giren görevlere atanacaklarda aranacak şartları ve yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususları Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşünü alarak bu Yönetmeliğe aykırı olmamak üzere çıkaracakları yönetmelikle düzenler.

Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri gidermeye Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir."

DEĞERLENDİRME

ÖSYM'nin sınavları farklı mevzuat hükümlerine tabidir. Söz konusu genel yönetmelik hükümlerinde açık bir şekilde başvuru tarihinin son günü itibariyle aranan niteliklerin taşınması istenmektedir. (Öğrenim durumu, memuriyet kıdemi vs)

Sınav başvuru tarihinin son günü mühendislik kadrosunun gerektirdiği şartları taşımadığınızdan sınava başvurunuz mümkün görünmemektedir.

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