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Kariyer Uzmanlık Sempozyumu yarın yapılacak

Kariyer Uzmanlık Sempozyumu 10 mayıs'ta ankara'da yapılacak
09 Mayıs 2018 10:16
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Kariyer Uzmanlık Sempozyumu yarın yapılacak

Kariyer uzmanlık mesleği ve sistemi, Türk kamu yönetimi ve bürokrasisinin önemli bir unsurunu oluşturmaktadır. Kamu personel istihdamında kariyer ilkesinin yerleştirilmesine öncülük etmektedir. Geçmişten günümüze bu amaçla oluşturulmuş ve kamu bürokrasisinde önemli roller üstlenmiş kariyer uzmanlık meslekleri bulunmaktadır. Ayrıca her geçen gün daha yaygın bir şekilde kariyer uzmanlık sistemi uygulama alanları ile karşılaşmaktayız. Çoğu bakanlık ya da kurumda, merkezi bürokrasinin temelini oluşturacak şekilde kariyer uzmanlık meslekleri oluşturulmaktadır.

Kariyer uzmanlık sisteminin geldiği boyutların, Türk bürokrasisindeki yeri ve etkinliğinin, kamu politikalarının oluşturulmasında üstlenmiş olduğu rolün, bu statünün öneminin, felsefi temellerinin ve hukuksal statüsünün düzenlenişinden kaynaklanan sorunların tartışılması ve değerlendirilmesinin akademik bir Sempozyuma konu olması, önemli bir girişimdir. İlk defa "Kariyer Uzmanlık Mesleğinin Dünü, Bugünü ve Geleceği" isimli Sempozyumumuzla bu hedefin gerçekleştirilmesi arzu edilmektedir. Böylece hem kariyer uzmanlık sistemini her yönüyle ortaya koyan ve tartışan bilimsel bir çalışmaya öncülük edilmiş olunacak, hem de kamu politikalarının oluşturulmasında üstlenmiş olduğu önemli rol nedeniyle bu statünün kamu yararına işleyen yönlerine vurgu yapılabilme şansı yakalanacaktır. Konu ile ilgili bilimsel tartışmaların yapılması ve çözüm önerilerinin ortaya konulması amacıyla 10 Mayıs 2018 tarihinde, alanında eser sahibi ve çalışmaları bulunan ya da bu konuya ilgi duyan akademisyen, uzman ve diğer araştırmacıların tebliğlerinin yer alacağı "Kariyer Uzmanlık Mesleğinin Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu" Ankara'da TODAİE'de düzenlenecektir.

Sempozyum Düzenleme Kurulunda Başbakanlık Uzmanları Derneği, Devlet Personel Uzmanları Derneği, Hazine Uzmanları Derneği, Kamu İhale Uzmanları Derneği, Kültür ve Turizm Uzmanları Derneği, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ve Yasama Uzmanları Derneği temsilcileri yer almaktadır. Alanında saygın akademisyenlerin yer aldığı Bilim Kurulunun yanı sıra, çok sayıda üst düzey isim de Onur Kurulunda yer almaktadır. Açılış oturumundan sonra üç bilimsel oturumda tebliğler sunulacak ve bir gün içerisinde Sempozyum tamamlanacaktır.

Kariyer uzmanlık mesleği konusunda tebliğ sunmak isteyen araştırmacılar "kariyer uzmanlık meslek" statüsüne ilişkin ve bu mesleklerin ya da statünün felsefi temelleri, Türk bürokrasisindeki önemi ve hukuksal yönlerine ilişkin konular üzerinde yoğunlaşacaktır. Ayrıca Sempozyumda sunulacak tebliğler, hakemli makale olarak Sempozyum kitabında yayınlanacaktır. Sempozyum, ilgi duyan her araştırmacının katılımına açıktır. Sempozyumun dili Türkçe'dir.

Memurlar.Net
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