|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Bir yıldan az sürelere emekli ikramiyesi için örnek dilekçe
1 yıldan az sürelere emekli ikramiyesi verilmesi için önce SGK'ya başvuru yapmak, SGK'dan gelecek olumsuz cevaba da dava açmak gerekiyor
Memurlar.net'te yayımlanan haberde, 1 yıldan az sürelere de emekli ikramiyesi verilmesi gerektiği belirtilmişti. Hali hazırdaki uygulamada, kanun hükmünden dolayı sadece tam yıllar için emekli ikramiyesi verilmektedir.
1 yıldan az sürelere emeklş ikramiyesi verilebilmesi için ise önce SGK'ya başvuru yapılması sonra da SGK'dan gelecek olumsuz cevaba dava açılması gerekiyor.
Aşağıda Av. Çağrı Ünsal tarafından hazırlanan SGK'ya başvuru dilekçelerini yayımlıyoruz.
KENDİLERİ İÇİN
...................... tarihinde emekli oldum ve Kurumunuzdan emekli aylığı almaktayım. Emekli olduğum tarihte hizmet sürem ....... Yıl , ...... ay olmasına rağmen hizmet sürelerimden 1 yıldan az olan küsuratlı aylara emekli ikramiyesi ödenmemiştir.
Oysa, bu aylar için de çalıştığım süre içerisinde Sosyal Güvenlik prim kesintileri yapılmış, ancak buna rağmen bu süreler için bir ödeme tarafıma yapılmamıştır.
Nitekim emekli ikramiyesinde 30 yıl sınırını kaldıran Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı 25/12/2014 tarihli ve E.2013/111, K. 2014/195 sayılı kararı 7/01/2015 tarihli ve 29229 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu kararda da bahsedildiği üzere çalıştığım halde çalışmış olduğu 1 yıldan az sürelere emeklilik ikramiyesi ödenmemesi adalet ve hakkaniyete uygun olmadığından sosyal güvenlik hakkına ve hukuk devleti ilkesine de aykırılık oluşturmaktadır.
Ayrıca, Anayasa Mahkemesinin 02/08/2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 25/07/2017 tarihli ve 2014/7621 sayılı kararı ile de daha önce ödenmeyen ikramiye tutarlarının değer kaybı üzerinden ödenmesi kararı da bulunmaktadır.
Bu nedenlerden dolayı, çalışmış olduğum halde .............yılında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmeyen ..... aylık süreme karşılık emekli ikramiyesinin Anayasa Mahkemesi kararları dikkate alınmak suretiyle tarafıma ödenmesi hususunda karar verilmesini saygılarımla arz ederim.
DUL VE YETİMLER İÇİN
Oysa, bu aylar için de çalıştığı süre içerisinde Sosyal Güvenlik prim kesintileri yapılmış, ancak buna rağmen bu süreler için bir ödeme yapılmamıştır.
Nitekim emekli ikramiyesinde 30 yıl sınırını kaldıran Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı 25/12/2014 tarihli ve E.2013/111, K. 2014/195 sayılı kararı 7/01/2015 tarihli ve 29229 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu kararda da bahsedildiği üzere çalıştığım halde çalışmış olduğu 1 yıldan az sürelere emeklilik ikramiyesi ödenmemesi adalet ve hakkaniyete uygun olmadığından sosyal güvenlik hakkına ve hukuk devleti ilkesine de aykırılık oluşturmaktadır.
Ayrıca, Anayasa Mahkemesinin 02/08/2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 25/07/2017 tarihli ve 2014/7621 sayılı kararı ile de daha önce ödenmeyen ikramiye tutarlarının değer kaybı üzerinden ödenmesi kararı da bulunmaktadır.
Bu nedenlerden dolayı, eşimin/babamın/annemin çalışmış olduğu halde .............yılında
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmeyen ..... aylık süreye karşılık emekli
ikramiyesinin Anayasa Mahkemesi kararları dikkate alınmak suretiyle tarafıma
ödenmesi hususunda karar verilmesini saygılarımla arz ederim.
Bu haber 9,530 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Zina yasağı yeniden gelmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI