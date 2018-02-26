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Öğretmen mülakatları Geçti- Kaldı şeklinde olmazsa bu tablolar yeniden oluşacak

Öğretmen mülakatları Geçti- Kaldı şeklinde olmazsa, bir kez daha, KPSS sınav puanıyla mülakat puanı arasındaki farkın 35'e kadar çıkabildiği sonuçlarla karşılaşacağız.
26 Şubat 2018 00:14
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Öğretmen mülakatları Geçti- Kaldı şeklinde olmazsa bu tablolar yeniden oluşacak

Öğretmen mülakatları Geçti- Kaldı şeklinde olmazsa, bir kez daha, KPSS sınav puanıyla mülakat puanı arasındaki farkın 35'e kadar çıkabildiği sonuçlarla karşılaşacağız.

20 bin sözleşmeli öğretmen alımına başvurular 2 ila 8 Mart tarihleri arasında alınacak. Mülakatlar ise 14 Nisan ila 8 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

MEB, tüm eleştirilere rağmen mülakat uygulamasından vazgeçmemektedir. Adaylar ise mülakat yapılacak ise de bunun adil bir şekilde olmasını talep etmektedir.

Adında "Adalet" yer alan bir partinin bu talebe kayıtsız kalmaması gerekmektedir.

Bunun için tek yapılması gereken, mülakatın Geçti-Kaldı şekline dönüştürülmesidir.

Eğer bu yapılmaz ise önceki mülakatlarda görüldüğü üzere, Bakan talimatlarını dahi dinlemeyen bürokratlarla karşılaşılabilecektir.

Bakan Yılmaz, önceki mülakatlarda "KPSS puanının +-5 üzerinde puan vermeyin" demesine rağmen aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere 35'e varan puan farkları oluşmuştur.

Dolaysıyla, milletin kendisine yetki verdiği Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın, adaleti sağlaması gerekmektedir.

Memurlar.Net - Özel

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