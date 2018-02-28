Öğretim görevlisi alımlarında SGK kayıtları esas alınmalı!

Bilindiği üzere, 31 Temmuz 2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 7 nci maddesinin 3 üncü fıkrasına göre; Öğretim görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:

a) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az beş yıl tecrübeli olmak ,

b) Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübeli olmak.

Söz konusu yönetmelik çerçevesinde işlem yapmakta olan üniversitelerde yapılan farklı uygulamalar sebebiyle, öğretim görevlisi kadrolarında deneyim şartı aranması halinde bu deneyimin nasıl belgelendirileceği ile ilgili yükseköğretim kurumları arasında uygulamada birliktelik sağlanamamaktadır.

Nitekim, Yükseköğretim Denetleme Kurulunun web sayfasında yer alan bir bilgi notunda; "Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı tarafından tanzim edilen İnceleme, Soruşturma ve Denetim Raporlarında öğretim görevlisi kadrolarına yapılan atamalarda özellikle tecrübe şartını öne sürerek başvuru yapan adaylara ilişkin sorunlar yaşandığı görülmektedir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. maddesinde, Öğretim görevlisi;

"Üniversitelerde ve bağlı birimlerinde bu Kanun uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim - öğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile tanınmış kişiler..."

olarak ifade edilmektedir.

Adı geçen Kanunun aynı maddesinde;

"Öğretim görevlileri, ilgili yönetim kurullarının görüşleri alınarak fakültelerde dekanların, rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanlarının önerileri üzerine ve rektörün onayı ile öğretim üyesi, öğretim üye yardımcısı ve öğretim görevlisi kadrolarına atanırlar"

hükmü bulunmaktadır.

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7/3-a ve b maddelerinde; "

Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az beş yıl tecrübeli olmak ; Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübeli olmak ." öğretim görevlisi olarak atanacak kişiler için özel şart olarak ifade edilmektedir.

Mevzuata göre karşımıza çıkan ilk konu en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya 2 ya da 5 yıllık süre zarfında tecrübeye sahip olmak şartıdır. Yüksek Lisans mezunu olan kişilerin başvurduğu durumlarda herhangi bir problemle (ilanda ifade edilen bölümler uyuşmaması dışında) karşılaşılmazken tecrübeye ilişkin başvurulan durumlarda problemler yaşanabilmektedir. Adayın tecrübesine dayalı olarak başvuracağı programın aradığı 2 ya da 5 yıllık süre zarfının belgelendirilebilir olması gerekir. Aday, çalıştığı kurumlardan aldığı belge veya belgeleri başvuru yaptığı Üniversite ya da Meslek yüksekokuluna teslim ettiği zaman Üniversite/ Meslek yüksekokulu ilgilinin çalıştığını ifade ettiği dönemlerde yer alan bilgileri SGK Hizmet Dökümü kayıtlarıyla teyit ederek adayın başvurusunu kabul ya da red etmelidir.

Vakıf Yükseköğretim Kurumları olağan denetimine ilişkin tanzim edilen bir raporda; "Öğretim Görevlisi ...'nun işe alım aşamasında aranılan 2 yıllık iş tecrübesine yönelik SGK hizmet dökümünde toplam ... gün tecrübeli olduğunun tespit edilmesine rağmen adayın sınava alındığı ve kadroya atamasının sağlandığı: Adayın sınav aşamasında verdiği bilgilerin doğruluğu yanında, oluşan hatanın sınav jürisinin değerlendirmesine bağlı olarak oluştuğu" görüldüğünden Üniversite'ye Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yaptırım uygulanması teklif edilmiştir.

İkinci konu ise tecrübeye dayalı olarak başvurulan pozisyonlarda adayın tecrübesinin başvurduğu alanda olması, adayın başvuruda bulunduğu alan dışındaki deneyim ya da deneyimlerinin değerlendirme dışında bırakılması gerekmektedir.

Vakıf Yükseköğretim Kurumları olağan denetimine ilişkin tanzim edilen bir raporda; Öğr. Gör. ...'in personel dosyası incelendiğinde ilgilinin ... Yüksekokulu'ndan ... tarihinde mezun olduğu; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sayfasında ilan edilen ve ... Üniversitesi ... ön lisans programı için verilen ... numaralı Öğretim Görevlisi kadrosu ilanına ... tarihinde başvurduğu; başvuru esnasında, sunmuş olduğu Yüksek Lisans mezuniyetine ait herhangi bir evraka rastlanılmadığı; bunun yanı sıra alanında en az 2 yıl süre ile deneyimli olma şartına ilişkin olarak çalıştığı yerlere ilişkin bir takım bilgiler verilmesine ve resmi yazılar görülmesine rağmen çalışılan alanın başvurulan programla bağlantısının olmadığı ve başvurmaya dair şartları taşımadığı görüldüğünden ilgilinin atamasının iptal edilmesi ve Üniversite'ye Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yaptırım uygulanması teklif edilmiştir.

Konu genel anlamda değerlendirildiğinde Öğretim Görevlisi kadrosuna yapılacak atamalarda, adayların başvuruları incelenirken; ilanda ifade edilen Yüksek Lisans mezuniyeti veya belirli sürelerde tecrübeye sahip olma şartlarını taşıyıp taşımadıkları hususlarının belgelerle birlikte titizlikle incelenmesi; adayın, ilana ilişkin tecrübesine istinaden başvurduğu durumda alanında çalıştığını belgelendirilebilir olma hususu ile bu durumun SGK Hizmet Dökümü kayıtlarına göre teyit edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir." ifade edilmektedir.

Yükseköğretim Denetleme Kurulunun bilgi notunda da açık bir şekilde ifade edildiği üzere Öğretim Görevlisi kadrolarında deneyim şartı aranması halinde;

1- Adayın ilan edilen alanla ilgili deneyiminin olması ve bunu hem çalıştığı firmalardan hem de SGK Hizmet Döküm Belgesi ile belgelendirmesi şarttır.

2- Bu kapsamda, üniversitelerde kurulan jüriler tarafından verilen belgeler mutlaka ama mutlaka Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet kayıtları ile karşılaştırılmalıdır. Örneğin, ilanda üç yıllık bir deneyim şartı aranmış ise bu sürenin karşılığı kadar (1080 gün) sosyal güvenlik kurumunda hizmet kaydının bulunması ve bu hizmetin hizmet dökümlerinde belirtilen meslek kodlarıyla karşılaştırılarak ilan edilen alanda olması gerekmektedir.

3- Eksik hizmet süresi ve alanında olmayan tecrübe ile başvuran adaylar doğrudan ön değerlendirme aşamasında elenmelidirler.

4- Ayrıca, lisans mezuniyeti öncesinde geçen SGK hizmetleri tecrübe olarak dikkate alınmamalıdır.