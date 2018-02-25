Ülke genelinde yağış var-Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne hariç), Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Tekirdağ, Kocaeli, Bursa, Sakarya ve Kırklareli'nin yüksekleri, Bilecik, Kütahya, Ankara'nın yüksekleri, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş ve Hakkari çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yağışların bu gece saatlerine kadar İzmir, Aydın ve Muğla, gece saatlerinde Antalya'nın doğusu, Sakarya, Kocaeli ve Yalova, yarın Adana'nın doğusu, Osmaniye, K.Maraş ve Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Güneydoğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların bu gece saatlerine kadar İzmir, Aydın ve Muğla, gece saatlerinde Antalya'nın doğusu, Sakarya, Kocaeli ve Yalova, yarın Adana'nın doğusu, Osmaniye, K.Maraş ve Hatay çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, trafikte aksamalar, vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, Edirne çevreleri dışında bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Kırklareli, Kocaeli, Bursa, Sakarya ve Tekirdağ'ın yüksekleri ile Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların gece saatlerinde Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA 4°C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANAKKALE 5°C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ISTANBUL 4°C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KIRKLARELI 3°C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, yarın Kütahya çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların bu gece saatlerine kadar İzmir, Muğla ve Aydın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHISAR 3°C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

AYDIN 9°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

IZMIR 8°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

MANISA 6°C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, batı kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinde Antalya'nın doğu kesimlerinde, yarın Adana'nın doğusu, Osmaniye, K.Maraş ve Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 10°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 11°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinde doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 9°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 2°C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, batı kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, yarın Ankara'nın yüksek kesimleri ile Çankırı çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

ANKARA 3°C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yarın yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

ESKISEHIR 2°C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KAYSERİ 3°C, 10°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

KONYA 6°C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, yarın iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU 0°C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden itibaren yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 5°C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SİNOP 6°C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK 4°C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ordu ve Giresun çevreleri, yarın Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yağmurlu, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı yağmurlu

SAMSUN 7°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı yağmurlu

TOKAT 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı yağmurlu

TRABZON 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın güney ve batı kesimleri ile Erzurum, Bingöl ve Muş çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya, Elazığ, ve Şırnak çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM -8°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

HAKKARİ 0°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

KARS -9°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı yağmurlu,

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ver pus olayı bekleniyor.

DIYARBAKIR 3°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

GAZIANTEP 4°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN 4°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

SIIRT 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı