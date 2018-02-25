Afrin şehidinin babası: Oğlumun yerine gururla giderim

?Afrin harekatında 4 Şubat günü şehit düşen Konyalı Tankçı Er Nurullah Seçen'in babası, şehit oğlunun fotoğrafı ile Türk bayrağının altında hainlere mesaj verdi: "Bayrak sağ olsun. Afrin'e bugün çağırsınlar, bir saniye bile düşünmeden gururla giderim." Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Tankçı Er Nurullah Seçen (22), 4 Şubat'ta Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz bölgesinde, PKK/KCK/ PYD-YPG terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda şehit düşmüştü.

'BABA SEN DİK DUR YETER'

Şehidin Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan babası Sedat Seçen (45) evlerindeki oturma odasını oğlunun fotoğrafları ve Türk bayrağı ile donattı. Oğlunun daha önce El Bab operasyonuna da katıldığını ve oğluyla gurur duyduğunu anlatan baba Sedat Seçen, "İzine gelirdi, 'Oğlum senin hiç rapor hakkın yok mu' diye sorardım. O da 'Hayır baba birliğime gideceğim' derdi. Kendisine verilen izin bitince hemen giderdi bir saat bile gecikmezdi. Vatan aşığıydı benim çocuğum. 'Baba alnıma şehitlik yazıldıysa vatan millet için gelir, sen arkamda dik dur yeter' derdi" diye konuştu. Şehit erin en son annesi ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Afrin'de olduğunu öğrendiklerini kaydeden baba Seçen şöyle devam etti: "Gittiği köyün ismini dahi söylemedi. Bulundukları yerden bahsetmezdi. Annesi ile şehit olmadan önce bir telefon görüşmesi oldu. İşte o zaman Afrin Harekatı'na katıldığını söyledi. Bayrak sağ olsun. Ne için yaşıyoruz? Oğlumun görev yaptığı yere bugün çağırsınlar bir saniye bile düşünmeden gururla giderim. İçim yanıyor ama gururluyum ben şehit babasıyım." Sedat Seçen'in, oğlunun çok istediği otomobili, şehit düşmesinden bir gün önce alarak isteğini yerine getirdiği de öğrenildi.

ŞEHİT OĞLUNU ANLATTI

Sedat Seçen: Nurullah verilen izin bitince hemen giderdi, bir saat bile gecikmezdi. 'Alnıma şehitlik yazıldıysa vatan millet için" derdi.

Özcan SARAÇ EREĞLİ