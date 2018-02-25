Sınırdaki Mehmetçiğin çayı 30 yıldır Muhammet dededen

Hatay'ın Hassa ilçesinde yaşayan Muhammet Bulut (85) sınırın sıfır noktasında çay demleyip Mehmetçiğe ikram ediyor.

Hassa ilçesinde 'Kürt dede' olarak fenomen olan Muhammet dede askere ilk çayını 30 yıl önce demlediğini söyleyerek "PKK'nın türediği yıllarda köyümüze gelen askere çay demlemiştim. O gün bugündür de demlerim.

Rabbim askerimizi korusun" diyor. Hatay halkının 'Kürt dede' olarak tanıdığı Bulut, gücü yettiğince sınırın sıfır noktasına giderek sınırın sıfır noktasında Mehmetçiğe çay demleyip elleriyle ikram ediyor Hacı dedenin ağzından Mehmetçiğe dua da eksik olmuyor: "Teröristlere karşı o zamandan beri askerimize hep destek oluyoruz.

İmkanım olsa her gün sınıra gider askerimizin en azından çayını demlerim. Allah askerimizi korusun. Aileleri de Türk ordusuna bir evlat gönderdik deyip gururlansın. O teröristler zalim ama askerimiz vatan aşkıyla onların karşısında. Bizi yaşatan önce Allah ondan sonra ay yıldızlı bayrağımız altındaki birlik ve beraberliğimiz."

FURKAN KARA