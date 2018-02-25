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Öğretmenlere 4 yılda 1 yeterlilik kontrolü

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmene performans sistemiyle ilgili yönetmelik taslağı hazırladı. Taslağa göre veliler, öğrenciler, okul müdürleri, meslektaşları her öğretmene performans notu verecek. Ayrıca dört yılda bir 'Öğretmenlik Mesleki Yeterlilik Sınavı yapılacak
25 Şubat 2018 06:10
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Öğretmenlere 4 yılda 1 yeterlilik kontrolü

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 'Öğretmen Performans Değerlendirme ve Aday Öğretmenlik İş ve İşlemleri Yönetmelik Taslağı', görüş almak için YÖK aracılığıyla eğitim fakültelerine gönderildi. Taslağa göre öğretmene iki aşamalı not süreci getirilmesi öngörülüyor. Bunlar taslakta 'Performans Değerlendirme' ve 'Öğretmenlik Mesleği Yeterlilik Sınavı' olarak sıralanıyor.

MÜDÜRE YENİ GÖREV

Öğretmenin performans notunun ilkokuldan liseye tüm kademelerde okul müdürleri, veliler, öğrenciler, zümre öğretmenleri ve aynı okuldaki diğer meslektaşlarının ve kendisinin değerlendirmesine göre verilmesi düşünülüyor. Okul müdürlerinin öğretmene puan verebilmesi için her eğitim öğretim yılının her döneminde birer kez olmak üzere, yılda toplam iki kez öğretmenin dersine katılması öngörülüyor. Performans puanı yılda bir kez MEBBİS üzerinden yapılacak.

Sınav bakanlık tarafından her yıl düzenlenmesi planlanıyor. Bu sınava her öğretmenin dört yılda bir katılması beklenecek.

A, B, C, D DÜZEYİ OLACAK

Eğitimcilere verilecek performans notunda Öğretmenlik Mesleği Yeterlilikleri Sınavı yüzde 30 oranında etkili olacak.

Değerlendirmeler sonucunda öğretmenlere 100'lük sisteme göre not verilecek ve öğretmenler A, B, C, D düzeylerine göre kategorilere ayrılacak. Puan başarı düzeyleri ise şöyle: 90-100 puan arasındakiler A düzeyi, 76-89 puan arasında olanlar B düzeyi, 60-75 puanı arasında olanlar C düzeyi, 0-59 puan arasında olanlar D düzeyi.

DÜŞÜK PUANLIYA EĞİTİM

Değerlendirme sonucunda 'D' düzeyindeki öğretmenlerden başlanarak, 'C ve B' grubundaki öğretmenler yüz yüze veya uzaktan hizmet içi eğitime alınacak ve ardından il milli eğitim müdürlükleri öğretmenleri yeniden bir sınava tabi tutacak. Bütün bunların sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı kadrosunda öğretmenlik yapanlara hizmet süreleri ve performans puanlarına göre, ek hizmet puanı veya başarı belgesi verilecek. Verilen notlar sözleşmeli öğretmenler için de sözleşmelerinin yenilenmesi için gereken yıllık performans değerlendirme puanlarının hesaplanmasında kullanılacak.

PUANLARIN ORANI NE OLACAK

Eğitimciler 'Öğretmenlik Mesleği Yeterlilik Sınavı'na girse de girmese de performans puanı hesaplanacak. Öğretmenler sınava girdikleri yıl performans değerlendirme puanı oluşturulurken; okul müdürü değerlendirmesinin yüzde 20'si, zümre öğretmenlerinin değerlendirmesinin aritmetik ortalamasının yüzde 15'i, aynı okulda görev yapan diğer öğretmenlerin değerlendirmesinin aritmatik ortalamasının yüzde yüzde 10'u, veli değerlendirmesinin aritmatik ortalamasının yüzde 10'u, öğrenci değerlendirmesinin aritmatik ortalamasının yüzde 10'u, öğretmenin özdeğerlendirmesinin yüzde 5'i kullanılacak.

YAZILI MI SÖZLÜ

Taslak yönetmelikte yer alan 'Öğretmenlik Mesleği Yeterlilik Sınavı'nın sonuçları ile ilgili madde kafaları karıştırdı. Eğitimciler bu maddeye dayanarak sınavın sözlü mü, yoksa yazılı mı olacağının net olarak belirtilmediğini söylüyor. Kafa karışıklığına neden olan madde şöyle: "Sınav sonuçları, sınavın sadece yazılı yapılması durumunda, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 30 iş günü içinde Bakanlığın internet sitesinde duyurulur."

Gönül KOCA - Gülseven ÖZKAN
Hürriyet
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