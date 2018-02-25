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Brezilya'dan 25 bin hayvan getiren gemi, Mersin'de

Brezilya'dan 25 bin hayvan getiren Nada gemisi Mersin Limanı'na ulaştı. Ancak gemiden görüntü alınmasına Mersin Valiliği tarafından izin verilmediği iddiası tartışma yarattı. Hayvanların kötü koşullarda yolculuk ettiği öne sürülerek Brezilya'da davaların açıldığı gemide, şirket yetkilileri 3 hayvanın öldüğünü ileri sürdü. Tarım Bakanlığı yetkilileri ise hayvanların 3 hafta boyunca karantinada kalacağını, kan örneklerinin alınacağını ifade etti
25 Şubat 2018 07:05
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Brezilya'dan 25 bin hayvan getiren gemi, Mersin'de

BREZİLYA'dan Nada gemisiyle yola çıkan yaklaşık 25 bin büyükbaş hayvan Mersin Limanı'na ulaştı. Yola çıkmadan önce canlı hayvanların gemide bu kadar uzun süre taşınmasına karşı çıkan hayvan hakları aktivistlerinin açtığı dava sonucunda geminin Brezilya'dan yola çıkışı engellenmiş, gemide incelemeler yapılması sağlanmıştı. Reuters'ın yaklaşık 1 ay önce yaptığı habere göre hayvan hakları savunucularının açtıkları dava ile hayvanların taşınacağı 'Nada' isimli geminin limandan çıkışı mahkeme kararıyla engellenmişti. Bu olay Türkiye'de de büyük yankı uyandırmış, çeşitli sosyal medya hesapları ve internet siteleri üzerinden yaşanan durum kamuoyu ile paylaşılmıştı. Hürriyet gazetesi de konuyu 9 Şubat günü sayfalarına taşımıştı.

GEMİDE 3 HAYVAN ÖLDÜ

Gemi 2 gün önce Mersin Limanı'na gelse de tartışmalar bitmedi. Sosyal medyada Gemiden görüntü alınmasına izin verilmediği, liman içinde geminin fotoğrafını ve videolarını çekenlerin tespit edilerek görüntülerin sildirildiği iddia edildi. Biz de bu iddiaların ardından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Mersin Valiliği ve hayvanları Brezilya'dan getiren Göktaşlar Et'in yetkilileri ile temasa geçtik. Limana neden basın mensuplarının alınmadığını, gemiden ve geminin içinden neden görüntü alınmasına izin verilmediğini, görüntüleri paylaşanların MOBESE'lerden tespit edilip, görüntülerin silinmesinin neden istendiğini, hayvanların durumunu ve yetkililerin nasıl incelemeler yaptığını sorduk. İddialar hakkında Mersin Valiliği sorularımıza cevap vermedi.

MOBESE görüntülerinden tespit edilen kişilerin çektiği görüntülerin silinmesinin kendileri ile bir ilgisi olmadığını iddia eden Göktaşler Et yetkilileri, "Biz de bu konuyu duyduk, araştırdık. Gümrükler stratejik alan olduğu için fotoğraf çekilmesi ve görüntü alınması yasakmış. Biz de aslında hem gemiden hem geminin içinde görüntü alınmasını isterdik. Olay sosyal medyaya düşünce Gümrük Muhafaza ekipleri ve liman işletmeleri önlem almış. Keşke geminin içinde görüntüler çekilebilseydi. Ayrıca Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı Orta Doğu Direktörü de gemide incelemelerde bulundu. O da bir rapor oluşturacak. Pazartesi günü raporun elimize ulaşmasını bekliyoruz. Gelen raporu da kamuoyu ile paylaşacağız. Tarım Bakanlığı'nın görevlendirdiği 10 veteriner de gemide incelemede bulundu" diye konuştu. Hayvanların kötü şartlarda gelmesini en başta kendilerinin istemeyeceğini söyleyen şirket yetkilileri, yolculuk boyunca ölen hayvan sayısının çok az olduğunu, şu anki tespitlerine göre 3 hayvanın yolculuk esnasında öldüğünü ileri sürdü.

HAYVANLAR KARANTİNADA

Tarım Bakanlığı Hürriyet'e yaptığı açıklamada, bakanlığın gemide gerekli kontrolleri yaptığını, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini söyledi. İncelemelerin süreceğine dikkat çeken Tarım Bakanlığı, "Veteriner giriş belgesi düzenlendi. Bu belge doğrultusunda hayvanların tahliye süreci başladı. Hayvanlar götürüldükleri çiftliklerde karantinaya alınacaklar. Karantina sürecinde bakanlık ekipleri hayvanlardan kan alıp analiz yaptıracak. Herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezse ithalatlarına kesin izin verilecek. 25 bin hayvan az değil. Dolayısıyla getirilen hayvanlarla ilgili kesin ithalat uygunluğu verilmesi süreci üç haftayı bulabilir" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLER SİLDİRİLDİ İDDİASI

MERSİN Limanı'ndaki gemiden görüntü alınmasına izin verilmediği iddiası sosyal medyada geniş yankı buldu. Instagram'da yaklaşık 233 bin takipçisi olan 'Gıda Dedektifi' isimli hesap, gemi ile ilgili yolculuk boyunca paylaşım yapmaya devam etti. Gemi Mersin Limanı'na geldikten sonra da 'Gıda Dedektifi', gemi görüntülerini takipçileriyle paylaştı ve yetkilileri göreve çağırdı. Ancak paylaşılan görüntüleri bir süre sonra silmek zorunda kaldıklarını belirten 'Gıda Dedektifi', gerekçe olarak da şunları söylemişti: "Görüntüleri çekenler mobeselerden tespit edildi. Bu yüzden görüntüleri silmememizi rica ettiler." Söz konusu hesaptan Nada isimli geminin yaklaşık 8 ay önce yine Mersin Limanı'na getirdiği hayvanların görüntüleri de paylaşıldı. Yerel bir televizyondan alınan görüntülerde hayvanların dışkıya bulanmış halde geldiklerinin görüldüğü ifade edildi.

CANLI HAYVAN YASAKLANSIN

Bağımsız Hayvan Hakları Topluluğu ve Hayvan Hakları İzleme Komitesi de Mersin'de bir basın açıklaması yaptı. Açıklama gazeteci ve hayvan hakları aktivisti Zülal Kalkandelen tarafından yapıldı. Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen ve CHP Mersin milletvekilleri Fikri Sağlar ile Serdal Kuyucuoğlu'nun da katıldığı toplantıda canlı hayvan ticaretinin tamamı ile yasaklanması istendi.

Burak COŞAN
Hürriyet
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