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Ekmeğe gizli zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Halk Ekmek, ekmek fiyatlarına 'dolaylı' yoldan zam yaptı. Geçmişte 300 gram olarak ürettikleri ekmekleri, 250 grama çeken Halk Ekmek, fiyatta ise değişikliğe gitmedi. 250 gramlık ekmekler de 300 gram ekmekler gibi 75 kuruştan satılmaya devam ediyor
25 Şubat 2018 07:15
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Ekmeğe gizli zam

EKMEKTE büyük tartışmalara neden olan gramaj düzenlemesi yeni yıl itibariyle yürürlüğe girdi.

Değişiklikle birlikte en az 250 gram olarak üretilmesi zorunlu olan ekmeğin, en az 200 gram olarak üretilebileceği açıklandı. Bu tebliğ yürürlüğe girmeden önce tartışmalara neden olmuş, ürettikleri ekmeğin gramajını düşüren fırıncıların eski fiyattan satışa devam edecekleri, böylece ekmeğe gizli zam yapılacağı iddia edilmişti. Yani en fazla 1.25 TL'ye satılan 250 gram ekmeğin, 200 gram olunca da 1.25 TL'den satılacağı ileri sürülmüştü. Ancak o dönemde bir açıklama yapan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı iddiaları yalanlamış, 200 gram ekmeğin 1 liradan satılacağını açıklamıştı.

GİZLİ ZAM YAPILDI

Ancak 19 Şubat günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan Halk Ekmek, fiyatlarını yeniden düzenledi. Yapılan düzenlemeyle birlikte Halk Ekmek 300 gram olarak ürettiği ekmeklerin gramını 250 grama çekti. 300 gramken 75 kuruşa satılan ekmeklerin fiyatı ise değişmedi. 250 gramlık ekmekler de 75 kuruştan satılmaya devam etti. Fiyat artışına gidilmeden gramaj düşürülerek fiyatın aynı kalması ise sektör temsilcileri tarafından 'gizli zam' olarak ifade edildi. Konu hakkında birçok belediye ve halk ekmek yetkililerine ulaşmaya çalışsak da belediye bir yazılı açıklama göndererek, "01.12.2017 tarihinde, Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği'nde bir değişiklik yapıldı. İstanbul Halk Ekmek AŞ (İHE) de bu düzenleme üzerine ekmek israfının önlenmesi amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yaptığı bu değişikliğe katkıda bulunmak için bir düzenleme yaptı. 19 Şubat 2018 tarihi itibari ile geçerli olan düzenleme ile ilgili bilgilendirme, İHE'nin tüm satış noktalarına 6 Şubat tarihinde yapıldı" ifadeleri kullanıldı. Belediye, tarafından fiyat konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

KİLOGRAMI 50 KURUŞ ARTTI

Halk Ekmek dışında üretim yapan fırınlar, 250 gramlık ekmeği en fazla 1.25 TL'den satabiliyor. Eğer 200 gram olursa ekmek fiyatı da en fazla 1 TL olabiliyor. Fiyat belirlenirken ise ekmeğin kilogram fiyatı baz alınıyor. Ekmeğin kilogram fiyatı da 5 TL olarak belirlenmiş durumda. Halk Ekmek'in ürettiği normal ekmeğin kilogram fiyatı ise son düzenlemeden sonra 3 TL'ye çıktı. Gram düşürülmeden önce ekmeğin kilogramı 2.5 TL'den satılıyordu.

BAZI ÜRÜNLERİN FİYATI 1 TL YÜKSELDİ

HALK Ekmek ürettiği diğer ekmek çeşitlerinin bazılarında da zam yaptı. Üretilen özel ekmeklerin fiyatları 25 kuruş ile 1 TL arasında yükseldi. Halk Ekmek büfelerinden alışveriş yapan vatandaşlar da durumdan şikayetçi. Bir vatandaş, "Halk Ekmek'ün ürettiği ekmeği, normal fırın ekmeklerine tercih ediyorduk. Neredeyse yarı yarıya fiyat fark ediyordu. Şimdi bu fark kapanıyor. Dar gelirli vatandaşlar için pek iyi olmadı. Ödediğimiz para aynı ancak daha az ekmek almış oluyoruz" dedi.

Ceren BOZTEPE
Hürriyet
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