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Kılıçdaroğlu'nun zor sınavı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurultay seçimlerinden yara almadan çıkmasına rağmen, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde adaylık konusunda adeta zorlu bir sınav daha geçirecek
25 Şubat 2018 07:40
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Kılıçdaroğlu'nun zor sınavı

CHP kulislerinde konuşulanlara göre parti içi muhalefet, Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması durumunda, Genel Başkanlığını tekrar tartışmaya açacak. CHP 36.Olağan Kurultay sonrasında 9 Mart'ta yapılacak Tüzük Kurultayı öncesinde kulisler de hareketlendi.

Kurultay'da istediklerini elde edemeyen muhaliflerin, Cumhurbaşkanlığı seçimi adaylığı konusunda Kılıçdaroğlu'na yeni bir adeta meydan okumaya hazırlandığı konuşuluyor. Parti içi muhalefet ile Kılıçdaroğlu'nun, 16 Nisan referandumunda oluşan "hayır bloku" ortak adayı konusunda karşı karşıya geleceği ifade ediliyor.

YİNE SORGULANACAK

CHP kulislerinde konuşulanlara göre; CHP tabanı ağırlıklı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması beklentisi içinde. Buna muhalif kanat da taktiksel olarak destek veriyor. Muhalefet, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine "Anamuhalefet partisi lideri" olması hasebiyle Kılıçdaroğlu'nun aday olması gerektiği görüşünü dillendiriyor. Bir önceki seçimde olduğu gibi Ekmeleddin İhsanoğlu benzeri yeni bir ortak aday gösterilmesi durumunda muhalefet, Kılıçdaroğlu'nun Genelbaşkanlığını bir kez daha tartışmaya açacak. CHP içi muhalefet, bir yandan da Cumhurbaşkanı adayının delegeler tarafından belirlenmesini gündeme getirmeyi planlıyor. Bunun için de 9 Mart'ta yapılacak Tüzük Kurultayı'nda, bu yönde bir hüküm konulması için teklif vermeyi planlıyor.

Muhalefet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci kez seçilmesi halinde partiyi hızla olağanüstü kongreye götürmeyi ve yönetim değişikliğini sağlamayı da hedefliyor.

LÜTFİ KAPLAN
Star Gazetesi
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