'Fetömetre'nin mucidine tehdit

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içine yuvalanmış FETÖ'cülerin tespit edilmesi için önemli kriterleri içeren "Fetömetre"yi geliştiren Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı'ya, FETÖ'cülerden tehdit yağıyor. Tümamiral Yaycı ve ailesi hakkında tehditlerin yanı sıra sistematik olarak, BİMER ve CİMER'e isimsiz iftira şikayetleri, mektuplar, emaillerle de yıldırma taktiği uygulanıyor.

SAHTE HESAPLARDAN

Kamuoyunda FETÖMETRE veya FETÖMATİK olarak bilinen sistemin kriterlerini geliştiren Tümamiral Cihat Yaycı'ya FETÖ'cülerin tehditleri twitter başta olmak üzere bir çok mecrada sürüyor. Çoğunluğu Twitter üzerinden sahte hesaplarla yapılan tehditlerde ağır hakaretlerde bulunuluyor. Yaycı'nın fotoğrafları paylaşılarak "Tayyip yalaması, terörist, şerefsiz. Vatan hainliğinin hesabını vereceksin" tehditleri savruluyor.

TEHDİTLER SAVRULUYOR

Edinilen bilgiye göre, FETÖ'cülerin tehditleri sadece Yaycı ile sınırlı kalmıyor. Tümamiral Yaycı'nın ailesi de tehdit ediliyor. Yaycı'nın, kararlı tutumunu baskılamak için "yıldırma taktiği" de devreye sokulmuş durumda. Yaycı hakkında BİMER, CİMER'e tutuklu ve firari FETÖ'cülerden iftira içerikli şikayetlerde bulunuluyor. Ayrıca, isimsiz iftira içerikli ihbar mektupları ve emailler de gönderiliyor. Tehdit, hakaret ve iftari içerikle twitter hesaplarıyla ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunuluyor. Savcılıklar, hemen hemen hepsi yurt dışı kaynaklı suç içerikli tweetlerin kaldırılmasını sağlıyor.

Twitter bir çok hesabı askıya almasına karşın, yeni açılan sahte hesaplarla tehditler devam ediyor. Bu tehditlerden bazıları özetle şöyle:

- Milan Baros twitter hesabı (Yaycı'nın fotoğrafı paylaşılarak): TSK'ya sızmış FETÖ'cü şimdilerde Tayyip yalaması, terörist, şerefsiz. Vatan hainliğinin hesabını vereceksin.

- Sufi Terapist twitter hesabı: Eşine tecavüz tehdidi olmadan seve seve sufyan Erdoğan safında naylon darbede yer alan Amiral Cihat Yaycı gibi şerefsizler de var, domuz soyu.

- Türkan Ahızkalı twitter hesabı: Cihat Yaycı sen bu milletin başına gelen en kötü şeysin. Her kötü gibi senin de bir vaktin var. Peşinden koşan aldanmışlara yazık, hayatları karardı, farkında değiller.