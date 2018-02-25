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Afrin'den acı haber geldi! Bir askerimiz şehit oldu
TSK ve ÖSO güçlerinin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatında bir uzman çavuş şehit düştü
Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) ve Özgür Suriye Ordusu(ÖSO) güçlerinin PKK/YPG/PYD terör örgütlerine karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatından bir acı haber geldi. Suriye sınırında çıkan çatışmada bir uzman çavuş şehit oldu.
Şehit düşen uzman çavuş Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne getirildi.
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