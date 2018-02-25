1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Özel tim ilk kez cepheye gidiyor

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kısa süre sonra Cinderes ve Afrin'de başlayacak sokak çatışmalarında görev alacak jandarma ve polis özel harekatçılar ile Bornova Jandarma Komando Tugayı ve güvenlik korucuları, kampta hareket emrini bekliyor
25 Şubat 2018 08:10
Yazdır
Özel tim ilk kez cepheye gidiyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda bir ay geride kaldı. Mehmetçik'in Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleriyle birlikte yürüttüğü harekatta hemen her gün yeni gelişmeler yaşanıyor.

Açılan cephelerden Afrin'e doğru giden Mehmetçik, bir yandan PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'ye bağlı silahlı YPG gruplarına karşı çatışmaları yürütürken diğer yandan da denetin altına alınan yerleşim birimlerinin yeniden teröristlerin kontrolüne geçmesini önlemeye çalışıyor.

TSK'ya bağlı yurdun farklı bölgelerindeki asker birliklerden oluşturulan Mehmetçik grupları, halen Afrin şehir merkezinin Türkiye'nin denetimine geçmesi için sınır ötesi harekatı yürütürken, İçişleri Bakanlığı da kendi bünyesindeki askeri ve sivil birimlerden 3 bin 300 kişilik, "Müşterek Görev Gücü" oluşturdu.

Eski mülteci kampı

Hükümetin onayı doğrultusunda oluşturulan ve Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alacak yeni müşterek gücün konuşlanması amacıyla Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki eski mülteci barınma kampı tahsis edildi. Milliyet olarak foto muhabiri arkadaşım Ünal Çam ile birlikte İslahiye'deki, "Müşterek Görev Gücü" kampına girip, gelişmeleri yerinde takip ettik.

Zeytin Dalı Harekatı'nda yer almasına karar verilen müşterek görev gücü; polis, jandarma ve koruculardan oluşturuldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde oluşturulan görev gücünde, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) gruplarının yanısıra Bornova Jandarma Komando Tugayı yer alıyor.

PÖH VE JÖH timleri, özellikle PKK'nın Doğu ve Güneydoğu'daki kent ve ilçe merkezlerinde organize ettiği, "Hendek ve çukur eylemlerinin sonlandırılmasında" görev yapmıştı. Eylemlerin öne çıktığı Cizre, Yüksekova, Nusaybin ve Sur'da silahlı PKK gruplarının kontrol ettiği mahallelerdeki meskun mahallere yönelik operasyonlarda PÖH VE JÖH timleri, aylarca çatışmaların içinde yer almıştı.

Yeni konuklar

Terörle mücadelenin bel kemiği olan PÖH VE JÖH timleri, önceki gün itibarıyla kampa yerleşti. Kamp merkezi, misafirleri olan Iraklı sığınmacıların Kahramanmaraş'a, Suriyeli sığınmacıların ise Adana'daki yeni kamplara taşınması nedeniyle geçen hazirandan bu yana boş. Müşterek Görev Gücü'nün oluşturulması kararı sonrasında, Ankara'nın talimatıyla birlikte daha önce 22 bin kişinin konakladığı kamp merkezi; asker, polis ve korucuların kullanması için yeniden açıldı.

AFAD bünyesindeki kamp, görev gücü nedeniyle İçişleri Bakanlığı'na devredildi. Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya'nın koordinesinde İslahiye Kaymakamı Ramazan Yıldırım, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ve AFAD İl Müdürü Sinan Atakan'ın oluşturduğu çalışma grubu, hummalı bir çalışmayla 14 günde kampı yenileyip kullanılabilir hale getirdi. Harcamaların büyük bölümü AFAD bütçesinden. İslahiye Belediyesi de harcamalara katkı yaptı. Ayrıca, ilk gün hem törene katılan konuklara hem de görev gücündeki asker, polis ve koruculara İslahiye Belediye'nin ilçedeki ev kadınlarına hazırlattığı yerel ev yemekleri sunuldu. Kampta, her gün üç öğün sıcak yemek sunumu yapılacak.

Özel izin gerekiyor

Afrin ile Türkiye arasında doğal sınır oluşturan Amanos Dağları'nın eteğindeki bölgede konuşlu olan kamp, 10 bin dönüm üzerine kurulu ve özel izinle girilebiliyor. Ankara'dan aldığımız özel izinle girdiğimiz kampta, eski misafirler olan sığınmacılar çadırlarda konaklarken, görev gücünün konuşlanma kararıyla birlikte konteynerler getirilerek asker, polis ve korucuların kullanımına sunuldu.

Müşterek Görev Gücü'ndeki Bornova Jandarma Komando Tugayı'nın yanı sıra JÖH timleri Diyarbakır ve Mardin ağırlıklı olmak üzere Ankara'dan getirildi. Ayrıca, Hakkari'de görev yapan Fatihler JÖH Taburu ile Bursa'daki Timsahlar JÖH Birliği Zeytin Dalı'na katılacak. PÖH'ler ise 34 ayrı kentten bir araya getirildi. Korucular ise yine Doğu ve Güneydoğu'dan geldi. Ağrı'daki PKK'ya yönelik Tendürek operasyonuyla ilk kez görev yaptıkları bölgelerin dışına çıkan korucular, şimdi çok daha önemli bir harekat için İslahiye kampına geldiler. Kentlerdeki törenlerle Zeytin Dalı Harekatı'na uğurlanan asker, polis ve korucuların katılımı perşembe günü tamamlandı.

3 bin 300 personel

Müşterek Görev Gücü Kampı'nın sorumlusu Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras'ta. Tuğgeneral Aras komutasındaki 3 bin 300 kişilik yeni görev gücü, harekata katılmasıyla birlikte 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel'in komutasına girecek. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı askeri birliklerle beraber sınırötesi harekata katılacak.

Kamptaki gözlemlerimizde, harekata katılacak silahlı görev gücü mensuplarının heyecanı dikkat çekiyordu. Kamptaki yerleşimde, jandarma, polis ve korucular kendilerine ayrılan özel bölgelerde konaklıyor. Aynı üniformayı giyseler de tanışıklıkları olmayan JÖH ve PÖH'çüler kendi aralarında tanışmaya başlayıp hazırlıklarını yaptılar.

Kimisi kalacakları konteynerlere yerleşirken, kimisi silah ve mühimmatının temizlik ve kontrolünü yapıyordu. Bazıları da kampın ara sokaklarında turluyordu. Hemen herkes, dinlenme alanlarında cep telefonlarıyla ya özçekim yapıyorlardı ya da hatıra fotoğrafı çektiriyordu beraber. Aileleriyle görüşenler vardı, sağ-salim İslahiye'ye ulaştıklarını anlatıyorlardı telefonda, "oğlum", "kızım" konuşmaları duyuluyordu.

Ve tabii ki, kamp zamanlarının eksik olmayan figürü okey masası. Zaman geçirmek amacıyla kurulan okey masalarını görüyoruz.

Teröristin korkulu rüyası: PÖH'ler

Kampta bulunduğumuz sırada, asker timlerinin komutanları ile polis timlerinin amirleri, personel ile toplantılar yaparak göreve hazırlıyorlardı. PÖH'ün bağlı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanı Selami Türker, harekata katılacak binden fazla özel tim mensubunu, "Şehit Hüseyin Cengiz Üs Bölgesi" olarak tanımlanan alanda toplayıp süreçle ilgili bilgilendirme yaptı. PÖH'e ayrılan bölgede, bazı şehitlerin isimlerinin verildiği özel alanlar oluşturuldu. Şehit İlhan Güleç Üs Bölgesi, Şehit Ferami Ferhat Kaya ve Şehit Ata Öncü dinlenme alanları bunlardan bazıları. PÖH, şimdiye kadar hep özel operasyonları gerçekleştirdi. Zaten kuruluş amacı buydu. Rehine kurtarma, meskun mahal olarak adlandırılan ev ve bina operasyonları yaptı. Yıllarca, Doğu ve Güneydoğu'da, dağlarda PKK'yla çarpışan, örgütün korkulu rüyası olan PÖH, ilk kez cephe savaşında görev yapacak. Afrin'de kendisine ayrılan bölgede, arazi şartlarına göre teröristlerle mücadele edecek. Daha sonra Afrin şehir merkezinin kontrol altına alınmasıyla birlikte meskun mahal operasyonlarına başlayacak.

Polislere buldozer eğitimi de veriliyor

Görev gücünde personel katılımıyla birlikte, jandarma, polis ve korucular silah ve mühimmatın yanı sıra operasyonlarda kullanılmak amacıyla zırhlı araçları da İslahiye kampına geldi. Hendek operasyonlarında ihtiyaç olarak görülen zırhlı kurşun geçirmez olarak imal edilen buldozerler hazırlandı. Bu araçların kullanılması amacıyla bazı özel harekatçı polislere buldozer kullanma eğitimi verildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün kampa gelerek görev gücü personeliyle görüştü. Onlara moral verdi, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Zeytin Dalı Harekatı'nda önümüzdeki günlerde farklı bir süreç başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son iki günkü konuşmalarında bunun sinyalini veriyor. Afrin'in kuşatılmasına yönelik yeni bir strateji geliştirildiği görülüyor. Yeni Afrin planının en önemli unsuru, Müşterek Görev Gücü olacak.

Tolga Şardan - Büyüteç
Milliyet
Bu haber 22,651 defa okundu. 8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bombacı pilottan 'uyudum' savunması
26 Şubat 2018 14:16		 Salih Müslüm'in duruşması yarın yapılacak
26 Şubat 2018 14:08
Yargıtay eski üyesi FETÖ'den hakim karşısına çıktı
26 Şubat 2018 13:53		 Salih Müslüm için bir yeni yakalama kararı daha
26 Şubat 2018 13:49
Nusaybin'de PKK'lı terörist teslim oldu
26 Şubat 2018 13:45		 FETÖ 'hücre evleri'ne operasyon: 42 gözaltı
26 Şubat 2018 13:35
Bartın'da 4 adliye personelinin FETÖ davasına devam edildi
26 Şubat 2018 13:15		 Hakim savcı çalışma evleri operasyonunda 4 kişi serbest
26 Şubat 2018 12:52
FETÖ'nün 'Deniz Kuvvetleri sorumlusu' tutuklandı
26 Şubat 2018 12:51		 TSK Afrin'de Karmanluk köyünü teröristlerden temizledi
26 Şubat 2018 12:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zina yasağı yeniden gelmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Hükümet'ten 'sefer görev emri' açıklaması
Kamu'da 'tecavüzcü' çalıştırma zorunluluğu
Öğretmen mülakatları Geçti- Kaldı şeklinde olmazsa bu tablolar yeniden oluşacak
Sağlıkçılara yıpranma ve özlük hakkı müjdesi
Salih Müslim, takas için Çekya'da tutuklanmış
Türk Eğitim Sen'in yeni başkanı belli oldu
Soylu ile Trabzon Belediye Başkanı sorun yaşıyor
MHP, BBP'yi ittifakta istemiyor... 'Uygun bulmuyoruz'
İller Bankası'na en az ve en çok borcu olan belediyeler
Yurtdışına 100 okutman görevlendirilecek. Öğretmenler de başvurabilecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yemek yerken şapırdatmak 5
kahvenin uyku kaçırdığı efsanesi 3
Jose fernandao 1
Kaçak içki ölümleri 1
doktorlar 1
Gayret etmek 1
05.03.2018 trabzonspor vs beşiktaş maçı 1
re5pective07 1
banvit 1
komşunun balkonuna sofra çırpmak 2
SON İLANLAR
Armutlu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Anamas Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bursa Kestel SYDV Personel Alım İlanı
Antalya Serik SYDV Personel Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Koleji Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam