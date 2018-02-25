Özel tim ilk kez cepheye gidiyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda bir ay geride kaldı. Mehmetçik'in Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleriyle birlikte yürüttüğü harekatta hemen her gün yeni gelişmeler yaşanıyor.

Açılan cephelerden Afrin'e doğru giden Mehmetçik, bir yandan PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'ye bağlı silahlı YPG gruplarına karşı çatışmaları yürütürken diğer yandan da denetin altına alınan yerleşim birimlerinin yeniden teröristlerin kontrolüne geçmesini önlemeye çalışıyor.

TSK'ya bağlı yurdun farklı bölgelerindeki asker birliklerden oluşturulan Mehmetçik grupları, halen Afrin şehir merkezinin Türkiye'nin denetimine geçmesi için sınır ötesi harekatı yürütürken, İçişleri Bakanlığı da kendi bünyesindeki askeri ve sivil birimlerden 3 bin 300 kişilik, "Müşterek Görev Gücü" oluşturdu.

Eski mülteci kampı

Hükümetin onayı doğrultusunda oluşturulan ve Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alacak yeni müşterek gücün konuşlanması amacıyla Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki eski mülteci barınma kampı tahsis edildi. Milliyet olarak foto muhabiri arkadaşım Ünal Çam ile birlikte İslahiye'deki, "Müşterek Görev Gücü" kampına girip, gelişmeleri yerinde takip ettik.

Zeytin Dalı Harekatı'nda yer almasına karar verilen müşterek görev gücü; polis, jandarma ve koruculardan oluşturuldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde oluşturulan görev gücünde, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) gruplarının yanısıra Bornova Jandarma Komando Tugayı yer alıyor.

PÖH VE JÖH timleri, özellikle PKK'nın Doğu ve Güneydoğu'daki kent ve ilçe merkezlerinde organize ettiği, "Hendek ve çukur eylemlerinin sonlandırılmasında" görev yapmıştı. Eylemlerin öne çıktığı Cizre, Yüksekova, Nusaybin ve Sur'da silahlı PKK gruplarının kontrol ettiği mahallelerdeki meskun mahallere yönelik operasyonlarda PÖH VE JÖH timleri, aylarca çatışmaların içinde yer almıştı.

Yeni konuklar

Terörle mücadelenin bel kemiği olan PÖH VE JÖH timleri, önceki gün itibarıyla kampa yerleşti. Kamp merkezi, misafirleri olan Iraklı sığınmacıların Kahramanmaraş'a, Suriyeli sığınmacıların ise Adana'daki yeni kamplara taşınması nedeniyle geçen hazirandan bu yana boş. Müşterek Görev Gücü'nün oluşturulması kararı sonrasında, Ankara'nın talimatıyla birlikte daha önce 22 bin kişinin konakladığı kamp merkezi; asker, polis ve korucuların kullanması için yeniden açıldı.

AFAD bünyesindeki kamp, görev gücü nedeniyle İçişleri Bakanlığı'na devredildi. Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya'nın koordinesinde İslahiye Kaymakamı Ramazan Yıldırım, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ve AFAD İl Müdürü Sinan Atakan'ın oluşturduğu çalışma grubu, hummalı bir çalışmayla 14 günde kampı yenileyip kullanılabilir hale getirdi. Harcamaların büyük bölümü AFAD bütçesinden. İslahiye Belediyesi de harcamalara katkı yaptı. Ayrıca, ilk gün hem törene katılan konuklara hem de görev gücündeki asker, polis ve koruculara İslahiye Belediye'nin ilçedeki ev kadınlarına hazırlattığı yerel ev yemekleri sunuldu. Kampta, her gün üç öğün sıcak yemek sunumu yapılacak.

Özel izin gerekiyor

Afrin ile Türkiye arasında doğal sınır oluşturan Amanos Dağları'nın eteğindeki bölgede konuşlu olan kamp, 10 bin dönüm üzerine kurulu ve özel izinle girilebiliyor. Ankara'dan aldığımız özel izinle girdiğimiz kampta, eski misafirler olan sığınmacılar çadırlarda konaklarken, görev gücünün konuşlanma kararıyla birlikte konteynerler getirilerek asker, polis ve korucuların kullanımına sunuldu.

Müşterek Görev Gücü'ndeki Bornova Jandarma Komando Tugayı'nın yanı sıra JÖH timleri Diyarbakır ve Mardin ağırlıklı olmak üzere Ankara'dan getirildi. Ayrıca, Hakkari'de görev yapan Fatihler JÖH Taburu ile Bursa'daki Timsahlar JÖH Birliği Zeytin Dalı'na katılacak. PÖH'ler ise 34 ayrı kentten bir araya getirildi. Korucular ise yine Doğu ve Güneydoğu'dan geldi. Ağrı'daki PKK'ya yönelik Tendürek operasyonuyla ilk kez görev yaptıkları bölgelerin dışına çıkan korucular, şimdi çok daha önemli bir harekat için İslahiye kampına geldiler. Kentlerdeki törenlerle Zeytin Dalı Harekatı'na uğurlanan asker, polis ve korucuların katılımı perşembe günü tamamlandı.

3 bin 300 personel

Müşterek Görev Gücü Kampı'nın sorumlusu Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras'ta. Tuğgeneral Aras komutasındaki 3 bin 300 kişilik yeni görev gücü, harekata katılmasıyla birlikte 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel'in komutasına girecek. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı askeri birliklerle beraber sınırötesi harekata katılacak.

Kamptaki gözlemlerimizde, harekata katılacak silahlı görev gücü mensuplarının heyecanı dikkat çekiyordu. Kamptaki yerleşimde, jandarma, polis ve korucular kendilerine ayrılan özel bölgelerde konaklıyor. Aynı üniformayı giyseler de tanışıklıkları olmayan JÖH ve PÖH'çüler kendi aralarında tanışmaya başlayıp hazırlıklarını yaptılar.

Kimisi kalacakları konteynerlere yerleşirken, kimisi silah ve mühimmatının temizlik ve kontrolünü yapıyordu. Bazıları da kampın ara sokaklarında turluyordu. Hemen herkes, dinlenme alanlarında cep telefonlarıyla ya özçekim yapıyorlardı ya da hatıra fotoğrafı çektiriyordu beraber. Aileleriyle görüşenler vardı, sağ-salim İslahiye'ye ulaştıklarını anlatıyorlardı telefonda, "oğlum", "kızım" konuşmaları duyuluyordu.

Ve tabii ki, kamp zamanlarının eksik olmayan figürü okey masası. Zaman geçirmek amacıyla kurulan okey masalarını görüyoruz.

Teröristin korkulu rüyası: PÖH'ler

Kampta bulunduğumuz sırada, asker timlerinin komutanları ile polis timlerinin amirleri, personel ile toplantılar yaparak göreve hazırlıyorlardı. PÖH'ün bağlı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanı Selami Türker, harekata katılacak binden fazla özel tim mensubunu, "Şehit Hüseyin Cengiz Üs Bölgesi" olarak tanımlanan alanda toplayıp süreçle ilgili bilgilendirme yaptı. PÖH'e ayrılan bölgede, bazı şehitlerin isimlerinin verildiği özel alanlar oluşturuldu. Şehit İlhan Güleç Üs Bölgesi, Şehit Ferami Ferhat Kaya ve Şehit Ata Öncü dinlenme alanları bunlardan bazıları. PÖH, şimdiye kadar hep özel operasyonları gerçekleştirdi. Zaten kuruluş amacı buydu. Rehine kurtarma, meskun mahal olarak adlandırılan ev ve bina operasyonları yaptı. Yıllarca, Doğu ve Güneydoğu'da, dağlarda PKK'yla çarpışan, örgütün korkulu rüyası olan PÖH, ilk kez cephe savaşında görev yapacak. Afrin'de kendisine ayrılan bölgede, arazi şartlarına göre teröristlerle mücadele edecek. Daha sonra Afrin şehir merkezinin kontrol altına alınmasıyla birlikte meskun mahal operasyonlarına başlayacak.

Polislere buldozer eğitimi de veriliyor

Görev gücünde personel katılımıyla birlikte, jandarma, polis ve korucular silah ve mühimmatın yanı sıra operasyonlarda kullanılmak amacıyla zırhlı araçları da İslahiye kampına geldi. Hendek operasyonlarında ihtiyaç olarak görülen zırhlı kurşun geçirmez olarak imal edilen buldozerler hazırlandı. Bu araçların kullanılması amacıyla bazı özel harekatçı polislere buldozer kullanma eğitimi verildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün kampa gelerek görev gücü personeliyle görüştü. Onlara moral verdi, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Zeytin Dalı Harekatı'nda önümüzdeki günlerde farklı bir süreç başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son iki günkü konuşmalarında bunun sinyalini veriyor. Afrin'in kuşatılmasına yönelik yeni bir strateji geliştirildiği görülüyor. Yeni Afrin planının en önemli unsuru, Müşterek Görev Gücü olacak.

Tolga Şardan - Büyüteç