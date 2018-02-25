1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Lahit kurtaran ihbar

Kadıköy'de okul inşaatından Roma lahdi çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarda bulunmasıyla inşaat durduruldu ve polisler lahdin başında nöbete başladı
25 Şubat 2018 08:20
Yazdır
Lahit kurtaran ihbar

Kadıköy'deki General Ali Rıza Ersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin inşaat çalışmaları sırasında Roma dönemine ait Nekropol (mezarlık) kalıntısına rastlandı. Uzmanları heyecanlandıran Roma dönemine ait lahdin varlığı vatandaşların ihbarı sonucu anlaşılırken, harekete geçen Arkeoloji Müzesi yetkilileri hazırladıkları raporu Koruma Kurulu ve Kadıköy Belediyesi'ne gönderdi.

İnşaat çalışmaları durdurulurken, polis Roma döneminden kalan lahitin olduğu şantiyede nöbete başladı. Arkeolojik eserin ve okul projesinin akıbeti önümüzdeki

günlerde belli olacak.

Uzmanlar rapor hazırladı

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında yeniden yapımına başlanan General Ali Rıza Ersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin inşaat zemininden Roma dönemine ait lahit çıktı. Vatandaşların ihbarı sonucu varlığı anlaşılan lahit, İstanbul Arkeoloji Müzesi yetkililerince incelenirken, yüklenici firma, yetkililerin uyarısı ile inşaat çalışmalarını durdurdu. Müze yetkilileri hazırladıkları raporu, Koruma Kurulu ve Kadıköy Belediyesi'ne gönderdikleri bilgisini verirken, Milliyet'in görüntülediği tarihi lahit yerinden çıkarıldıktan sonra inşaat alanı içindeki bir köşeye bırakılmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından şantiye sahasındaki çalışmalar durdurulurken, inşaat sahasında polisin nöbet tutmaya başladığı belirtildi.

İstanbul için önemli

Bir yıl sürmesi planlanan yeni okul inşaatının temel kazılarında tesadüfen gün yüzüne çıkan lahdin Roma dönemine ait olduğunu belirten arkeolog editör Nezih Başgelen şunları söyledi:

"İki parçanın Roma dönemine ait akroterli bir mermer lahde ait olduğu anlaşılıyor. Bu antik eserlerin varlığı İstanbul'un arkeolojisi açısından önemlidir. Khalkedon nekropolünün bir yanda Söğütlüçeşme öte yanda Haydarpaşa'ya uzandığı düşünülürse buradaki lahdin önemi daha rahat anlaşılabilir. Daha önce gerek Kadıköy Acıbadem'de Eylül 2002 tarihinden bu yana faaliyet gösteren Tepe Nautilus AVM'nin temel kazılarında, gerekse Marmaray kazılarında arkeolojik eserlere rastlanıldığı göz önüne alınırsa, bu temel kazısında da ilginç bilgilere ulaşılabilir. Khalkedonlu Azize Euphemia için inşa edilmiş büyük kilise ile vaktiyle bunun yanında bulunan azizenin mezarının da bu bölgenin yakınında olduğu bilinir.

IV. Ekümenik Konsil'in de toplandığı bazilika tipindeki bu kilisenin, yazılı kaynaklardan bilindiği kadarıyla kıyıdan 350-400 metre kadar içeride yer aldığı düşünülür."

'Kalıntılar kaybediliyor'

Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit Ozar da şu bilgileri paylaştı: "Kadıköy'deki temel kazılarında tespit edilebilen arkeolojik bulgular, ilçenin arkeolojik potansiyelini kanıtlıyor. Ancak bu arkeolojik bulgular çoğunlukla ihbar sonucu tespit ediliyor. Bölgede bir arkeolojik sit kararı olmadığı için temel kazıları müze denetimi dışında yapılmakta ve rastlanılan arkeolojik kalıntılar bildirilmedikçe, müze denetimi yasal olarak sağlanamadığından kalıntılar belgelenmeden kaybedilmektedir. Bölgedeki denetimsiz inşaat kazılarında arkeolojik bulguları kaybetmeye devam ediyoruz. Üzerindeki izlerden kepçenin ağzından son anda kurtulduğu anlaşılan bu lahit de bize bu durumun önemini ve aciliyetini işaret ediyor."

MERT İNAN

Milliyet
Bu haber 1,707 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ters yöne giren otomobil, motosiklet sürücüsünü öldürdü
26 Şubat 2018 15:03		 28 Şubat mağdurları yeniden yargılama istiyor
26 Şubat 2018 15:01
İzmir'de iki lise öğrencisinden haber alınamıyor
26 Şubat 2018 14:36		 Doktor, temizlik görevlisine kurşun yağdırdı
26 Şubat 2018 14:13
İki arkadaş yayla evinde ölü bulundu
26 Şubat 2018 13:47		 İzmir'de polis memuruna palalı saldırı
26 Şubat 2018 11:10
Etiler'de bir avukata silahlı saldırı
26 Şubat 2018 10:35		 Bakan ve valinin adını kullanarak dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı
26 Şubat 2018 10:10
Konya'da otomobil elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
26 Şubat 2018 09:25		 Irak'tan Trabzon'a uzanan film gibi kaçırma
26 Şubat 2018 08:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zina yasağı yeniden gelmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Hükümet'ten 'sefer görev emri' açıklaması
Kamu'da 'tecavüzcü' çalıştırma zorunluluğu
Öğretmen mülakatları Geçti- Kaldı şeklinde olmazsa bu tablolar yeniden oluşacak
Sağlıkçılara yıpranma ve özlük hakkı müjdesi
Salih Müslim, takas için Çekya'da tutuklanmış
Türk Eğitim Sen'in yeni başkanı belli oldu
Soylu ile Trabzon Belediye Başkanı sorun yaşıyor
MHP, BBP'yi ittifakta istemiyor... 'Uygun bulmuyoruz'
İller Bankası'na en az ve en çok borcu olan belediyeler
Yurtdışına 100 okutman görevlendirilecek. Öğretmenler de başvurabilecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yemek yerken şapırdatmak 5
kahvenin uyku kaçırdığı efsanesi 3
Jose fernandao 1
Kaçak içki ölümleri 1
doktorlar 1
Gayret etmek 1
05.03.2018 trabzonspor vs beşiktaş maçı 1
re5pective07 1
banvit 1
komşunun balkonuna sofra çırpmak 2
SON İLANLAR
Armutlu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Anamas Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bursa Kestel SYDV Personel Alım İlanı
Antalya Serik SYDV Personel Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Koleji Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam