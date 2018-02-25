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Rekor başvuru... 20 günde 8 bin kişi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda istihdam edilecek 3 bin 500 güvenlik görevlisi ilanına, bugüne kadar güvenlikçi alımı için yapılmış en yüksek başvuru geldi. Sadece 20 günde 8 bin başvuru ile rekor kırıldı
25 Şubat 2018 08:40
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Rekor başvuru... 20 günde 8 bin kişi

İlk etabı 29 Ekim 2018'de açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı için ihtiyaç duyulan güvenlik görevlisi ilanına rekor başvuru yapıldı. Mega proje, inşaatı sırasındaki çalışan sayısı ile istihdama sağladığı katkıyı, işletme döneminde de devam ettirecek. Şu an 31 binin üzerinde çalışanın bulunduğu İstanbul Yeni Havalimanı için 1 Şubat tarihinden itibaren verilen ilanlarda kadın ve erkekten oluşacak 3 bin 500 güvenlikçi istihdamı için başvurular kabul ediliyor.

TEMMUZ'DA İŞBAŞI YAPACAKLAR

İlana güvenlik görevlileri büyük ilgi gösterdi. Sadece 20 günde, 8 bin başvuru yapıldı. İlk kez bir güvenlik görevlisi alım ilanına bu sayıda başvuruda bulunuldu. İlanda dolgun ücret yazması, uzun süre iş imkanı, sosyal haklar, adayların ilana büyük ilgi göstermesine yol açtı. Başvurusu kabul edilen adayların mülakatlarına da başlandı.

Gazete Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre mülakatı başarıyla tamamlayan adaylar; nisan ayından itibaren İstanbul Mecidiyeköy'de bulunan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Merkezi'nde, Sivil Havacılık Güvenliği konusunda uluslararası standartlarda, kapsamlı bir temel eğitime tabi tutulacak. Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar ise temmuz ayı itibarıyla işbaşı yapmaya başlayacak.

Havalimanının yapımı ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA, özel güvenlik şirketini kendi bünyesinde kurarak özellikle sivil havacılık güvenliği konusunda uzman bir personel kitlesi oluşturmayı hedefliyor.

İstihdam edilecek 3 bin 500 kişilik güvenlik görevlisiyle birlikte İstanbul Yeni Havalimanı, Türkiye'de en çok güvenlik görevlisine sahip havalimanı olacak. Yapılacak bir protokolle Atatürk Havalimanı'ndan da yaklaşık bin 500 güvenlikçinin İstanbul Yeni Havalimanı'na geçmesi bekleniyor.

ADAYLAR İÇİN 35 YAŞINDAN GÜN ALMAMIŞ ŞARTI VAR

Yeni havalimanında güvenlik görevlisi olabilmek için aranan özelliklerin başında; 5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik kimlik kartına sahip, tercihen 35 yaşından gün almamış ve vardiyalı çalışabilmeye uygun olmak geliyor.

Askerlik hizmetini tamamlamış olmak, diksiyonu düzgün ve sözlü iletişim kabiliyeti yüksek olmak da aranan diğer nitelikler. İstihdam edilecek kadın ve erkek güvenlik görevlileri için isteğe bağlı olarak, ücretsiz maksimum 4 kişilik lojmanlar ve sosyal alan tahsis edilecek.
Habertürk
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