04.00'te 700 gözaltı cuntacıyı korkuttu

Fethullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'da gerçekleştirdiği darbe girişiminin erkene alınmasıyla ilgili farklı bir iddia ortaya çıktı. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 26 sanıklı darbe girişimi dava dosyasına giren bir tanık ifadesine göre, 700 FETÖ üyesi subay için 16 Temmuz'da sabah 4'te gözaltılar olacağı iddia edildi. Örgütün kumpas davalarından Askeri Casusluk davası mağduru da olan 'Altay' kod adlı binbaşı, ifadesinde operasyon bilgisini öğrenen örgüt üyelerinin darbe girişimini erkene aldığını söyledi. 'Altay' kod adlı tanık ifadesinde, FETÖ'nün darbe yaparsa kendisini infaz edeceklerini bildiğini kaydederek kendilerine gelen istihbaratı şöyle anlattı: "15 Temmuz 2016 tarihini bir sonraki güne bağlayan sabah 04.00 sularında İzmir ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarınca TSK'daki FETÖ/PDY elamanlarına yönelik eş zamanlı operasyon olacaktı. Üst rütbeli 700 civarında kumpasçı ve örgüte bağlı subayın gözaltına alınacağı bilgisi üzerine, daha sonraki tarihlerde planladıkları askeri darbe eylemini 15 Temmuz 2016'da saat 22.30 sularına öne çekip icraya koydular. Yoksa planları daha sonraki bir tarihte yapmaktı." Darbe girişimini anladığında kışlayı terk ettiğini de kaydeden 'Altay' kod adlı tanık, şöyle devam etti: "Adliyeye geldim fakat kimse yoktu. Daha sonra MİT binasına gittim. Kapılar kapalıydı, resmi kıyafetlerim olduğundan dolayı temkinli davranıyordum. Zira darbe tehdidinin yanında terör tehdidi de mevcuttu. Tanımadığım sivil bir gördüm ve darbe teşebbüsü olduğunu söyledim. Yardım talep ettim, kendisi beni evine götürerek bu hususta yardımcı oldu, daha sonra Emniyet'e gitmeyi planladım, ancak darbeci ekibin oraya vardığını düşünerek buna kalkışmadım. Bölge civarındaki boş bir eve girdim, durumun netleşmesini bekledim. Hava ağarınca vatandaşı takip edip Emniyet'in oraya gittim."

PKK'LILARI GÖRMEZDEN GELDİLER

İfadesinde terör örgütü PKK üyelerinin FETÖ tarafından gözardı edildiğini de söyleyen Altay, "Çözüm süreci bittiği sırada Ağrı Dağı kırsalında görüntülü biçimde yaklaşık 15-20 kişilik bir terörist grubunun İran tarafına kaçtığı esnadaki görüntüleri Iğdır Hudut Alay Komutanı Ekrem Küçükberber tarafından görülmesine rağmen hiçbir müdahalede bulunulmadı" diye ekledi.

AİHM'DEN PARALELCİ DANIŞTAY ÜYESİNE RET

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), FETÖ darbe girişiminin ardından tutuklanan eski Danıştay üyesi Mithat Özcan'ın, sağlık problemlerini gerekçe göstererek ihtiyati tedbir kararıyla tutukluluğuna son verilmesini istediği başvurusunu reddetti. 29 Temmuz 2016'da tutuklanan Özcan, sağlık mazereti olmasına rağmen yeterli tedaviye ulaşamadığını öne sürmüştü. Adalet Bakanlığı'nca sunulan görüşte ise gereki tedavi imkanlarının sağlandığı belirtildi. AİHM, Özcan'ın tahliye istediği başvurusunu reddetti.

KENAN BUTAKIN