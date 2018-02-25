1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

PKK sivilleri bombayla tuzaklamış

Afrin'in Maskah köyüne düzenlenen operasyonda bir depoda elleri bağlanarak çevrelerine mayın ve el yapımı patlayıcı yerleştirilen 80-90 yaşlarında 4 köylü kurtarıldı. Zorla canlı kalkan yapılan köylülerden Nazlı Osman, "Türk askeri geldi, bizi kurtardı. Askerlerden biri başını dizime koydu. Onu oğlum gibi sevdim" dedi
25 Şubat 2018 08:55
Yazdır
PKK sivilleri bombayla tuzaklamış

Raco beldesi yakınındaki Maskah köyünde güvenlik güçlerinin bir evde karşılaştığı manzara, Zeytin Dalı Harekatı boyunca teröristlerin kalleşliğine ilişkin en ilginç örneklerden biri oldu. PKK'lılar tarafından elleri bağlanıp mayınla tuzaklanmış halde bulunan 4 ihtiyar köylü, bomba imha ekiplerince uzun süren bir çalışma sonunda kurtarıldı. Sözkonusu tuzak, PKK'nın Afrin'de silah zoruyla kaçırdığı sivilleri canlı kalkan yaptığının son kanıtı oldu. Maskah köyünün teröristlerden temizlenmesi sonrası arama-tarama faaliyeti yürüten birlikleri şaşkına çeviren olayda, kapısı el bombasıyla tuzaklanan depoda elleri bağlanarak çevresine mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) yerleştirilen 80-90 yaşlarında 4 sivilin olduğu belirlendi. Bunun üzerine bomba düzenekleri, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) tarafından etkisiz hale getirildi. Siviller, daha sonra emniyetli şekilde bölgeden çıkarılarak hudut karakoluna sevk edildi.

Operasyon kapsamında, köyde benzer durumla karşılaşma olasılığı bulunan diğer evlerde de titizlikle arama yapıldı. Köyde toplam 12 bomba düzeneği bulunarak kontrollü olarak imha edildi. Olayın fotoğrafları, terör örgütünün sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını ve yardıma gelecek TSK unsurlarına da bu yöntemle zayiat verdirmek istediğini gözler önüne serdi. Maskah köyü önceki gün PKK'dan kurtarılmıştı.

Allah sizden razı olsun

Mehmetçiğin kurtardığı, ÖSO üyelerinin sırtlarda taşıyarak yardım ettiği köylüler, teröristlerin yaptığı zulmü anlattı. Hudut karakolunda kendilerine kıyafet temin edilerek tüm ihtiyaçları karşılanan köylülerden Şükrü Osman (90), 5 yıl önce köylerini işgal eden teröristlerden birçoğunun, Türk askerlerinin geldiğini görünce kaçtığını söyledi. Teröristlerin kaçarken kendisi, eşi, eşinin kardeşi ve bir yakınlarını depoya hapsettiklerini vurgulayan Osman, "Elimizi bağladıktan sonra etrafımıza patlayıcılar yerleştirdiler. Akşama doğru Türk askeri geldi ve bizi kurtardı. Bize yemek verdiler. Sonra da buraya getirdiler. Allah onlardan razı olsun" dedi. Şükrü Osman'ın eşi 75 yaşındaki Nazlı Osman da 4 çocuğu olduğunu ve onların PKK'dan korktukları için Türkiye'ye sığındıklarını anlattı. Türk askerlerinin köye geldiği haberini alınca teröristlerin kendilerini bir depoya kapattıklarını belirten Nazlı Osman, "Eşim felçli. Hepimizi eve kapatıp gittiler, çok korktuk. Türk askeri geldi, bizi kurtardı. Sonra askerlerden biri başını dizime koydu. Onu oğlum gibi sevdim. Saçlarını okşadım. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.

HAYATA DÖNÜŞ

Nazlı Osman'ın kardeşi Hasan Müslim (65) ise Halep'ten Beşşar Esed'in zulmünden kaçarak ablasının yanına sığındığını, burada da PKK'nın eziyet ettiğine dikkati çekti. Gidecek yeri olmadığı için kalmayı sürdürdüğünü söyleyen Müslim, "Türk askeri köye yaklaşınca PKK patlayıcılarla beraber bizi hapsetti. Askerler bizi kurtardı. Muayene ettiler, yemek verdiler. Sonra bizi bu köye getirdiler. Burada güvendeyiz. Ömrümüz olduğunca yaşayacağız. Allah Türk ordusundan razı olsun" ifadeleriyle duygularını dile getirdi. Köylülerden Hüseyin Şeh Bekir (64) ise 4 çocuğu olduğunu, eşini kaybettikten sonra çocuklarının Türkiye'ye sığındığını belirterek, "Terör örgütü PKK elimizde avucumuzda ne varsa her şeyi aldı" diye feryat etti.

Yeni Şafak
Bu haber 1,803 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bombacı pilottan 'uyudum' savunması
26 Şubat 2018 14:16		 Salih Müslüm'in duruşması yarın yapılacak
26 Şubat 2018 14:08
Yargıtay eski üyesi FETÖ'den hakim karşısına çıktı
26 Şubat 2018 13:53		 Salih Müslüm için bir yeni yakalama kararı daha
26 Şubat 2018 13:49
Nusaybin'de PKK'lı terörist teslim oldu
26 Şubat 2018 13:45		 FETÖ 'hücre evleri'ne operasyon: 42 gözaltı
26 Şubat 2018 13:35
Bartın'da 4 adliye personelinin FETÖ davasına devam edildi
26 Şubat 2018 13:15		 Hakim savcı çalışma evleri operasyonunda 4 kişi serbest
26 Şubat 2018 12:52
FETÖ'nün 'Deniz Kuvvetleri sorumlusu' tutuklandı
26 Şubat 2018 12:51		 TSK Afrin'de Karmanluk köyünü teröristlerden temizledi
26 Şubat 2018 12:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zina yasağı yeniden gelmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Hükümet'ten 'sefer görev emri' açıklaması
Kamu'da 'tecavüzcü' çalıştırma zorunluluğu
Öğretmen mülakatları Geçti- Kaldı şeklinde olmazsa bu tablolar yeniden oluşacak
Sağlıkçılara yıpranma ve özlük hakkı müjdesi
Salih Müslim, takas için Çekya'da tutuklanmış
Türk Eğitim Sen'in yeni başkanı belli oldu
Soylu ile Trabzon Belediye Başkanı sorun yaşıyor
MHP, BBP'yi ittifakta istemiyor... 'Uygun bulmuyoruz'
İller Bankası'na en az ve en çok borcu olan belediyeler
Yurtdışına 100 okutman görevlendirilecek. Öğretmenler de başvurabilecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
psikologun kurşun döktürmeyi tavsiye etmesi 1
etme 1
sevgililer gününü sözlükte geçiren yazar 1
evlilik hazırlığı yapan genç kızlara tavsiyeler 2
kış olimpiyatları 1
kendi kendine konuşmak 1
03.03.2018 karabükspor vs galatasaray maçı 1
aykut kocaman 3
nece 1
otogar 1
SON İLANLAR
Armutlu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Anamas Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bursa Kestel SYDV Personel Alım İlanı
Antalya Serik SYDV Personel Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Koleji Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam