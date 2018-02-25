1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Anadolu köprü ve tünellerle örülüyor

Ege'de Sabuncubeli, Karadeniz'de Eğribel ve Salarha tünelleri devam ediyor. Güneydoğu'da Kömürhan ve Hasankeyf ile Orta Anadolu'da Eğiste Viyadüğü'nde de çalışmalar aralıksız sürüyor
25 Şubat 2018 09:00
Yazdır
Anadolu köprü ve tünellerle örülüyor

Türkiye'de dev projeler denilince Marmaray, Avrasya Tüneli, 3. havalimanı, Kanal İstanbul, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Çanakkale Köprüsü gibi İstanbul ve Marmara Bölgesi'ndeki projeler geliyor hemen akla... Ancak devlet Anadolu'nun dört bir yanında yolları rahatlatacak, mesafeleri kısaltacak köprü ve tünellere devam ediyor.

SABUNCUBELİ TÜNELİ

Manisa'yı İzmir'e bağlayacak Sabuncubeli Tüneli'nin yüzde 49'u tamamlandı. Bu yıl bitirilmesi planlanıyor. Proje, 4 bin 70 metre çift tüp tünel ile 2 bin 530 metre bağlantı yollarından oluşuyor. Hayata geçirilmesiyle trafik güvenliği artacak, bölgede turizm ve sanayiye ciddi katkı sağlayacak.

EĞRİBEL TÜNELİ

Giresun-Şebinkarahisar yolunun zorlu bir bölgesinde yapılan Eğribel Tüneli'nde yüzde 94 gerçekleşme sağlandı. 2019'da tamamlanması planlanıyor. Proje, 5 bin 905 metre çift tüp tünel ile bin 777 metre bağlantı yolları olmak üzere, toplam 7 bin 682 metre uzunluğunda.

SALARHA TÜNELİ

Rize'deki proje, 2 bin 945 metre çift tüp tünel ile 2 köprülü kavşak, 1 köprü ve bin 355 metre bağlantı yolları olmak üzere, toplam 4 bin 300 metre uzunluğunda. Yüzde 47'si tamamlanan projenin, 2019 yılında bitirilmesi planlanıyor. Tünel, Karadeniz Sahil Yolunu rahatlatacak.

KÖMÜRHAN KÖPRÜSÜ

Fırat Nehri üzerindeki proje yüzde 77 oranında tamamlandı. Proje bünyesinde 2 bin 410 metre uzunluğunda çift tüp tünel ve 380 metre açıklığında askılı köprü bulunuyor. Bölünmüş yollarla adaptasyon sağlandı. Tüneller bitti. Bağlantı yolu ve köprü çalışmaları devam ediyor.

HASANKEYF KÖPRÜSÜ

Ilısu Barajının su tutmasının ardından yapılacak köprüde de çalışmalar sürüyor. Batman-Midyat Devlet Yolunun Hasankeyf mevkisinde bulunan projenin uzunluğu, yaklaşık bin 60 metre. Ayakların bitirildiği köprünün, bu yıl tamamlanması planlanıyor.

EĞİSTE VİYADÜĞÜ

Konya-Alanya arası yolculuğu 2 saate düşürecek Eğiste Viyadüğü, Türkiye'nin en yüksek ayak yüksekliğine sahip... Çalışmalar bütün hızıyla sürüyor. Proje tamamlandığında gidiş-geliş güzergahında 2'şer şeritten, toplam 4 şerit olarak trafiğe hizmet verecek.

Osman Çobanoğlu

Türkiye
Bu haber 1,243 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yoksulluk sınırı 5 bin 331 liraya çıktı
26 Şubat 2018 13:11		 Şimşek: Halka arz çok doğru bir strateji
26 Şubat 2018 11:47
14 yıl önce başladı, şimdi ihracat yapıyor
25 Şubat 2018 22:33		 KOBİ'ler için alacak sigortası dönemi
25 Şubat 2018 20:44
Türkiye'de 2017'de 21 ton altın üretildi
25 Şubat 2018 20:34		 Yarım kilosu 100 liradan satılıyor
25 Şubat 2018 20:13
Turizm gelirinin yüzde 22,5'i gurbetçiden
25 Şubat 2018 20:03		 İlk 'deniz rüzgarı' projesinde Ege Denizi öne çıkıyor
25 Şubat 2018 18:18
CarrefourSA, 52 yeni mağaza açacak
25 Şubat 2018 15:53		 Fakıbaba '300 koyun' projesine açıklık getirdi
25 Şubat 2018 11:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zina yasağı yeniden gelmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Hükümet'ten 'sefer görev emri' açıklaması
Kamu'da 'tecavüzcü' çalıştırma zorunluluğu
Öğretmen mülakatları Geçti- Kaldı şeklinde olmazsa bu tablolar yeniden oluşacak
Sağlıkçılara yıpranma ve özlük hakkı müjdesi
Salih Müslim, takas için Çekya'da tutuklanmış
Türk Eğitim Sen'in yeni başkanı belli oldu
Soylu ile Trabzon Belediye Başkanı sorun yaşıyor
MHP, BBP'yi ittifakta istemiyor... 'Uygun bulmuyoruz'
İller Bankası'na en az ve en çok borcu olan belediyeler
Yurtdışına 100 okutman görevlendirilecek. Öğretmenler de başvurabilecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yemek yerken şapırdatmak 5
kahvenin uyku kaçırdığı efsanesi 3
Jose fernandao 1
Kaçak içki ölümleri 1
doktorlar 1
Gayret etmek 1
05.03.2018 trabzonspor vs beşiktaş maçı 1
re5pective07 1
banvit 1
komşunun balkonuna sofra çırpmak 2
SON İLANLAR
Armutlu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Anamas Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bursa Kestel SYDV Personel Alım İlanı
Antalya Serik SYDV Personel Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Koleji Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam