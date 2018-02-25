Anadolu köprü ve tünellerle örülüyor

Türkiye'de dev projeler denilince Marmaray, Avrasya Tüneli, 3. havalimanı, Kanal İstanbul, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Çanakkale Köprüsü gibi İstanbul ve Marmara Bölgesi'ndeki projeler geliyor hemen akla... Ancak devlet Anadolu'nun dört bir yanında yolları rahatlatacak, mesafeleri kısaltacak köprü ve tünellere devam ediyor.

SABUNCUBELİ TÜNELİ

Manisa'yı İzmir'e bağlayacak Sabuncubeli Tüneli'nin yüzde 49'u tamamlandı. Bu yıl bitirilmesi planlanıyor. Proje, 4 bin 70 metre çift tüp tünel ile 2 bin 530 metre bağlantı yollarından oluşuyor. Hayata geçirilmesiyle trafik güvenliği artacak, bölgede turizm ve sanayiye ciddi katkı sağlayacak.

EĞRİBEL TÜNELİ

Giresun-Şebinkarahisar yolunun zorlu bir bölgesinde yapılan Eğribel Tüneli'nde yüzde 94 gerçekleşme sağlandı. 2019'da tamamlanması planlanıyor. Proje, 5 bin 905 metre çift tüp tünel ile bin 777 metre bağlantı yolları olmak üzere, toplam 7 bin 682 metre uzunluğunda.

SALARHA TÜNELİ

Rize'deki proje, 2 bin 945 metre çift tüp tünel ile 2 köprülü kavşak, 1 köprü ve bin 355 metre bağlantı yolları olmak üzere, toplam 4 bin 300 metre uzunluğunda. Yüzde 47'si tamamlanan projenin, 2019 yılında bitirilmesi planlanıyor. Tünel, Karadeniz Sahil Yolunu rahatlatacak.

KÖMÜRHAN KÖPRÜSÜ

Fırat Nehri üzerindeki proje yüzde 77 oranında tamamlandı. Proje bünyesinde 2 bin 410 metre uzunluğunda çift tüp tünel ve 380 metre açıklığında askılı köprü bulunuyor. Bölünmüş yollarla adaptasyon sağlandı. Tüneller bitti. Bağlantı yolu ve köprü çalışmaları devam ediyor.

HASANKEYF KÖPRÜSÜ

Ilısu Barajının su tutmasının ardından yapılacak köprüde de çalışmalar sürüyor. Batman-Midyat Devlet Yolunun Hasankeyf mevkisinde bulunan projenin uzunluğu, yaklaşık bin 60 metre. Ayakların bitirildiği köprünün, bu yıl tamamlanması planlanıyor.

EĞİSTE VİYADÜĞÜ

Konya-Alanya arası yolculuğu 2 saate düşürecek Eğiste Viyadüğü, Türkiye'nin en yüksek ayak yüksekliğine sahip... Çalışmalar bütün hızıyla sürüyor. Proje tamamlandığında gidiş-geliş güzergahında 2'şer şeritten, toplam 4 şerit olarak trafiğe hizmet verecek.

Osman Çobanoğlu