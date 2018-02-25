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500 bin liralık makine yangında kullanılamaz hale geldi
Bursa'da bir fabrikada çıkan yangında 500 bin liralık makine kullanılamaz hale geldi
Edinilen bilgiye göre yangın, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir fabrikada çıktı. Yangını gören çalışanların haber verdiği 110 İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Fabrikada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) Ali Osman Sönmez Caddesi'nde iplik-kumaş üreten bir fabrikanın makinelerin bulunduğu kısımda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangında, yaklaşık 500 bin lira değerindeki bir üretim makinesinin kullanılamaz hale geldiği belirtildi.
Yusuf Ali Arslan
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