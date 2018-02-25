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Zeytin Dalı Harekatı'nda 2018 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2018 teröristin etkisiz hale getirildi. Afrin'in kuzeybatısındaki Şeyh Muhammedli, Dudu, Semalık, Velikli, Kavanda köyleri teröristlerden temizlendi
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2018 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeybatısındaki Şeyh Muhammedli, Dudu, Semalık, Velikli, Kavanda köylerini teröristlerden temizledi.
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