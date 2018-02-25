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Osmaniye'de 20'ye yakın iş yeri yandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sıralı halde dükkanların bulunduğu çarşıda çıkan yangın, 20'ye yakın iş yerinde hasara neden oldu
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinin Pazar mahallesindeki eski pazar yerindeki çarşıda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın hızla büyüdü.
Çok sayıda iş yerine sıçrayan alevlere, Osmaniye ve çevre belediyelerin itfaiyeleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.
Güçlükle kontrol altına alınabilen yangında, ilk belirlemelere göre 20'ye yakın iş yerinde maddi hasar oluştu.
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