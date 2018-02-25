|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Necmettin Erbakan, vefatının 7. yılında, mezarı başında anıldı
Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan, vefatının 7. yılında mezarı başında düzenlenen törenle anıldı
Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan, vefatının 7. yılında mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.
Cihannüma Derneği ile Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) tarafından Erbakan'ın ölümünün 7. yılı nedeniyle anma etkinliği düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde ilk olarak Zeytinburnu Merkez Efendi Camisi'nde sabah namazı kılındı.
Namazın arından grup, Erbakan'ın Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.
Duanın ardından anma etkinliğine katılanlara çorba ikram edildi.
Hikmet Faruk Başer
Bu haber 1,248 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Zina yasağı yeniden gelmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI