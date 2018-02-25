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Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

Anadolu Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı başladı
25 Şubat 2018 10:33
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Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

Anadolu Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı başladı.

Otoyolun Bolu Dağı Tüneli ile D-100 karayolunun Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde gece başlayan sağanak yerini sabah saatlerinde kar yağışına bıraktı.

Kar kalınlığının yer yer 5 santimetreye ulaştığı bölgede karayolları ekipleri karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri ise sürücüleri, etkili olan kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını istiyor.

Kar yağışı, Bolu kent merkezinde de hafif şekilde seyrediyor.

Mehmet Emin Gürbüz, Ömer Ürer
Anadolu Ajansı
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