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25 Şubat 2018 tarihli atama kararları
Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
25 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan üçlü kararnamelere göre, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Mahmut YAĞIZ, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Yardımcılığına Abdurrahman ÇELİKER, Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Murat HARDALAÇ, Enerji Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına Öztürk SELVİTOP, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bakanlık Müşavirliğine ise , Ayhan KARAYAMA atandı
25 Şubat 2018 PAZAR
Resmi Gazete
ATAMA KARARLARI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/33
1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Mahmut YAĞIZ'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 - Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/34
1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Yardımcılığına Abdurrahman ÇELİKER'in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 - Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/37
1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Murat HARDALAÇ'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 - Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/38
1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına Öztürk SELVİTOP'un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 - Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/135
1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Ayhan KARAYAMA'nın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 - Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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