1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

25 Şubat 2018 tarihli atama kararları

Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
25 Şubat 2018 10:39
Yazdır
25 Şubat 2018 tarihli atama kararları

25 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan üçlü kararnamelere göre, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Mahmut YAĞIZ, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Yardımcılığına Abdurrahman ÇELİKER, Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Murat HARDALAÇ, Enerji Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına Öztürk SELVİTOP, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bakanlık Müşavirliğine ise , Ayhan KARAYAMA atandı

25 Şubat 2018 PAZAR

Resmi Gazete

Sayı : 30343

ATAMA KARARLARI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/33

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Mahmut YAĞIZ'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/34

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Yardımcılığına Abdurrahman ÇELİKER'in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/37

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Murat HARDALAÇ'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/38

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına Öztürk SELVİTOP'un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/135

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Ayhan KARAYAMA'nın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Memurlar.Net
Bu haber 11,183 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TÜBİTAK Başkanı görevden alındı
22 Şubat 2018 05:00		 9 Bakanlığa ait atama kararları, Resmi Gazetede yayımlandı
09 Şubat 2018 08:07
Müsteşar yardımcısı, KOSGEB başkanı oldu
07 Şubat 2018 08:45		 26 Ocak 2018 tarihli atama kararları
26 Ocak 2018 05:23
Sibel Eraslan Kültür Bakanlığına müşavir oldu
25 Ocak 2018 11:30		 Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ait atama kararı
24 Ocak 2018 05:47
23 Ocak 2018 tarihli atama kararları
23 Ocak 2018 07:23		 12 Ocak 2018 tarihli atama kararları
12 Ocak 2018 04:25
Milli Eğitim Bakanlığı'na ait atama kararları
03 Ocak 2018 09:18		 Diyanet'te üst düzey kadrolara atama yapıldı
20 Aralık 2017 08:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zina yasağı yeniden gelmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Hükümet'ten 'sefer görev emri' açıklaması
Kamu'da 'tecavüzcü' çalıştırma zorunluluğu
Öğretmen mülakatları Geçti- Kaldı şeklinde olmazsa bu tablolar yeniden oluşacak
Sağlıkçılara yıpranma ve özlük hakkı müjdesi
Salih Müslim, takas için Çekya'da tutuklanmış
Türk Eğitim Sen'in yeni başkanı belli oldu
Soylu ile Trabzon Belediye Başkanı sorun yaşıyor
MHP, BBP'yi ittifakta istemiyor... 'Uygun bulmuyoruz'
İller Bankası'na en az ve en çok borcu olan belediyeler
Yurtdışına 100 okutman görevlendirilecek. Öğretmenler de başvurabilecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yemek yerken şapırdatmak 5
kahvenin uyku kaçırdığı efsanesi 3
Jose fernandao 1
Kaçak içki ölümleri 1
doktorlar 1
Gayret etmek 1
05.03.2018 trabzonspor vs beşiktaş maçı 1
re5pective07 1
banvit 1
komşunun balkonuna sofra çırpmak 2
SON İLANLAR
Armutlu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Anamas Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bursa Kestel SYDV Personel Alım İlanı
Antalya Serik SYDV Personel Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Koleji Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam