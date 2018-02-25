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Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 1'i polis 5 kişi yaralı
Antalya'nın Serik ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada Yunus Tırık (24) yaşamını yitirirken, 1'i polis memuru 5 kişi yaralandı
Antalya- Alanya D-400 karayolunun Serik'e bağlı Orta Mahalle'deki Gedik Kavşağı'nda saat 00.30 sıralarında meydana gelen kazada, Antalya'da görevli polis memuru Yasin Acar'ın (45) kullandığı 07 YAE 87 plakalı otomobille Rahmi Göral'ın (24) kullandığı 07 EDP 59 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazanın ardından olay yerine itfaiye, 112 ve polis sevk edildi. Otomobilde sıkışan Yunus Tırık olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Rahmi Göral, aynı araçtaki Orhan Çıragöz, Sinan Akkaya, Rahmi Can Akkaya ile diğer aracın sürücüsü Yasin Acar yaralandı.
Yaralılar itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla kurtarıldıktan sonra ambulanslarla Serik Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye götürüldü. Yasin Acar ise Antalya'ya sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Yunus Tırık'ın Serik PTT Müdürlüğü'ne bağlı dağıtım personeli olarak çalıştığı kaydedildi.
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