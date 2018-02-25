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İçişleri Bakanlığı için yurtdışında 73 ülkede 100 kişilik kadro oluşturuldu
İçişleri Bakanlığı için yurtdışında 73 ülkede 100 kişilik kadro oluşturuldu
Bakanlar Kurulu, İçişleri Bakanlığı için yurtdışında, 73 ülkede 100 kişilik kadrolu oluşturuldu.
"İçişleri Müşavirliği" adı altında oluşturulan kadrolar, Büyükelçilikler nezdinde görev yapacak.
Yurtdışında Emniyet Genel Müdürlüğünün teşkilatı bulunuyordu. Bu düzenlemeyle ilk kez İçişleri bakanlığı için özel bir yurt dışı kadrosu oluşturulmuş oldu.
İçişleri Müşavirleri, nüfus ve vatandaşlık, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, terörle mücadele ve sınır aşan organize suçlar gibi konularda çalışmalar yapacak.
İŞTE YAYIMLANAN BAKANLAR KURULU KARARININ TAM METNİ
Karar Sayısı : 2018/11396
Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatını oluşturan birimlerin nitelik, kurulduğu şehir ve ülke, görev alanı, akredite edildiği ülkeler ve bağlı bulunduğu misyonlar hakkındaki 13/4/1999 tarihli ve 99/12770 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 25/1/2018 tarihli ve 1311 sayılı yazısı üzerine, 13/12/1983 tarihli ve 189 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü ve 6 ncı maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 5/2/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.
5/2/2018 TARİHLİ VE 2018/11396 SAYILI
KARAR
MADDE 1- 13/4/1999 tarihli ve 99/12770 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın ikinci kısmında yer alan 17 nci bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir.
"ONSEKİZİNCİ BÖLÜM
İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ YURTDIŞI TEŞKİLATININ
Madde 47- İçişleri Bakanlığı yurtdışı teşkilatının, kurulan birimler itibarıyla isimleri, kurulduğu yer, bağlı olduğu dış temsilcilik ile görev alanına giren diğer ülkeler ve çalıştırabileceği azami kadrolu personel sayısı, ekli (22) sayılı cetvelde gösterilmiştir.
Madde 48- İçişleri Bakanlığı yurtdışı teşkilatı, ülkemizin nüfus ve vatandaşlık, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, terörle mücadele ve sınır aşan organize suçlar başta olmak üzere her türlü suç ve suçlularla mücadele, yerel yönetimler dahil kamu yönetiminin geliştirilmesi alanlarındaki politikaları çerçevesinde Bakanlığa mevzuatla görev olarak verilmiş konularda Bakanlığın dış ülkeler ve milletlerarası kuruluşlarla münasebetlerinde yardımcı olmak, bu konulardaki ikili ve çoklu anlaşmaların uygulanmasını takip etmek, varsa anlaşmalarla kurulan takip ve raporlama mekanizmalarına katılmak ve ülkemizin politikaları doğrultusunda katkıda bulunmak, ihtisas alanlarında her türlü gelişmeleri takip etmek ve bu konularda elde edilen bilgileri Bakanlığa duyurmak, ikili ve çoklu ilişkilerle Bakanlığın görev alanları ile ilgili konularda bilgi ve tecrübe değişimi, teknolojik gelişmelerin takibi ve ülkeye kazandırılması, ülkemizin bilgi ve tecrübelerinin isteyen dış ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla paylaşılabilmesi için uygun işbirliği imkanlarının geliştirilmesi, uluslararası alandaki suçla mücadele çalışmalarına katılmak, görevli bulunduğu ülkede gerektiğinde vatandaşlarımıza ilişkin nüfus ve vatandaşlık hizmetleri, insan haklarının korunması, suç mağduru olmaları gibi hususlarda bilgi toplamak, raporlamak, bu durumdaki vatandaşlarımıza yardımcı olmak ve Bakanlık ile misyon ve konsolosluk şeflerince verilecek diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdür."
MADDE 2- Bu Kararın ekinde yer alan cetvel, 13/4/1999 tarihli ve 99/12770 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karara İçişleri Bakanlığına ait (22) sayılı cetvel olarak eklenmiştir.
MADDE 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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