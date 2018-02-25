İçişleri Bakanlığı için yurtdışında 73 ülkede 100 kişilik kadro oluşturuldu

Bakanlar Kurulu, İçişleri Bakanlığı için yurtdışında, 73 ülkede 100 kişilik kadrolu oluşturuldu.

"İçişleri Müşavirliği" adı altında oluşturulan kadrolar, Büyükelçilikler nezdinde görev yapacak.

Yurtdışında Emniyet Genel Müdürlüğünün teşkilatı bulunuyordu. Bu düzenlemeyle ilk kez İçişleri bakanlığı için özel bir yurt dışı kadrosu oluşturulmuş oldu.

İçişleri Müşavirleri, nüfus ve vatandaşlık, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, terörle mücadele ve sınır aşan organize suçlar gibi konularda çalışmalar yapacak.

İŞTE YAYIMLANAN BAKANLAR KURULU KARARININ TAM METNİ

Karar Sayısı : 2018/11396

Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatını oluşturan birimlerin nitelik, kurulduğu şehir ve ülke, görev alanı, akredite edildiği ülkeler ve bağlı bulunduğu misyonlar hakkındaki 13/4/1999 tarihli ve 99/12770 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 25/1/2018 tarihli ve 1311 sayılı yazısı üzerine, 13/12/1983 tarihli ve 189 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü ve 6 ncı maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 5/2/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

5/2/2018 TARİHLİ VE 2018/11396 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1- 13/4/1999 tarihli ve 99/12770 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın ikinci kısmında yer alan 17 nci bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

"ONSEKİZİNCİ BÖLÜM

İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ YURTDIŞI TEŞKİLATININ

KURULUŞ VE GÖREVLERİ

Madde 47- İçişleri Bakanlığı yurtdışı teşkilatının, kurulan birimler itibarıyla isimleri, kurulduğu yer, bağlı olduğu dış temsilcilik ile görev alanına giren diğer ülkeler ve çalıştırabileceği azami kadrolu personel sayısı, ekli (22) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Madde 48- İçişleri Bakanlığı yurtdışı teşkilatı, ülkemizin nüfus ve vatandaşlık, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, terörle mücadele ve sınır aşan organize suçlar başta olmak üzere her türlü suç ve suçlularla mücadele, yerel yönetimler dahil kamu yönetiminin geliştirilmesi alanlarındaki politikaları çerçevesinde Bakanlığa mevzuatla görev olarak verilmiş konularda Bakanlığın dış ülkeler ve milletlerarası kuruluşlarla münasebetlerinde yardımcı olmak, bu konulardaki ikili ve çoklu anlaşmaların uygulanmasını takip etmek, varsa anlaşmalarla kurulan takip ve raporlama mekanizmalarına katılmak ve ülkemizin politikaları doğrultusunda katkıda bulunmak, ihtisas alanlarında her türlü gelişmeleri takip etmek ve bu konularda elde edilen bilgileri Bakanlığa duyurmak, ikili ve çoklu ilişkilerle Bakanlığın görev alanları ile ilgili konularda bilgi ve tecrübe değişimi, teknolojik gelişmelerin takibi ve ülkeye kazandırılması, ülkemizin bilgi ve tecrübelerinin isteyen dış ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla paylaşılabilmesi için uygun işbirliği imkanlarının geliştirilmesi, uluslararası alandaki suçla mücadele çalışmalarına katılmak, görevli bulunduğu ülkede gerektiğinde vatandaşlarımıza ilişkin nüfus ve vatandaşlık hizmetleri, insan haklarının korunması, suç mağduru olmaları gibi hususlarda bilgi toplamak, raporlamak, bu durumdaki vatandaşlarımıza yardımcı olmak ve Bakanlık ile misyon ve konsolosluk şeflerince verilecek diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdür."

MADDE 2- Bu Kararın ekinde yer alan cetvel, 13/4/1999 tarihli ve 99/12770 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karara İçişleri Bakanlığına ait (22) sayılı cetvel olarak eklenmiştir.

MADDE 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

{22) SAYILI CETVEL KURUM ADI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİRİM ADI ÇALIŞTIRILABİLECEĞİ AZAMİ KADROLU PERSONEL SAYISI BULUNDUĞU YER BAĞLI OLDUĞU DIŞ TEMSİLCİLİK 2 BRÜKSEL AVRUPA BİRLİĞİ NEZDİNDE T.C. DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ 2 NEW YORK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER NEZDİNDE T.C. DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 1 ÜRDÜN T.C. AMMAN BE İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 1 KAZAKİSTAN T.C. ASTANA BE İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 1 TÜRMENİSTAN T.C. AŞKABAT BE İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 2 YUNANİSTAN T.C. ATİNA BE İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 2 IRAK T.C. BAĞDAT BE İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 2 AZERBAYCAN T.C. BAKÜ BE İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 1 GAMBİYA T.C. BANJUL BE İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 2 ALMANYA T.C. BERLİN BE İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 1 LÜBNAN T.C. BEYRUT BE İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 2 KIRGIZİSTAN T.C. BİŞKEK BE İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 1 BREZİLYA T.C. BRAZİLYA BE İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 1 BELÇİKA T.C. BRÜKSEL BE İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 1 ARJANTİN T.C. BUENOS AİRES BE İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 2 ROMANYA T.C. BÜKREŞ BE İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 1 CEZAYİR T.C. CEZAYİR BE İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 1 CİBUTİ T.C. CİBUTİ BE İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 1 SENEGAL T.C. DAKAR BE İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 1 BANGLADEŞ T.C. DAKKA BE İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 2 KATAR T.C. DOHA BE İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 1 SUDAN T.C. HARTUM BE İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 2 PAKİSTAN T.C. İSLAMABAD BE İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 1 AFGANİSTAN T.C. KABİL BE İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 1 UGANDA T.C. KAMPALA BE İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 1 AVUSTRALYA T.C. KANBERRA BE İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 1 UKRAYNA T.C. KİEV BE İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 1 MOLDOVA T.C. KİŞİNEVBE İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 1 DANİMARKA T.C. KOPENHAG BE İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 1 KUVEYT T.C. KUVEYT BE İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 2 HOLLANDA T.C. LAHEYBE İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 2 K.K.T.C T.C. LEFKOŞA BE İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 1 PORTEKİZ T.C. LİZBON BE İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 2 İNGİLTERE T.C. LONDRA BE İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 1 İSPANYA T.C. MADRİD BE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 3 RUSYA T.C. MOSKOVA BE İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 1 MORİTANYA T.C. NUAKŞOT BE İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 1 KANADA T.C. OTTAVA BE İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 2 FRANSA T.C. PARİS BE İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 2 ÇİN T.C. PEKİN BE İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 1 KOSOVA T.C. PRİŞTİNE BE İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 1 FAS T.C. RABAT BE İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 3 İTALYA T.C. ROMA BE İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 1 ŞİLİ T.C. SANTİYAGO BE İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 2 BOSNA HERSEK T.C. SARAY BOSNA BE İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 1 SİNGAPUR T.C. SİNGAPUR BE İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 2 BULGARİSTAN T.C. SOFYA BE İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 1 İSVEÇ T.C. STOKHOLM BE İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 1 İRAN T.C. TAHRAN BE İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 2 ÖZBEKİSTAN T.C. TAŞKENT BE İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 1 ARNAVUTLUK T.C. TİRAN BE İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 2 GÜRCİSTAN T.C. TİFLİS BE İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 1 JAPONYA T.C. TOKYO BE İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 1 TUNUS T.C. TUNUS BE İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 1 POLONYA T.C. VARŞOVA BE İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 4 ABD T.C. VAŞİNGTON BE İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 1 AVUSTURYA T.C. VİYANA BE İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 1 HİNDİSTAN T.C. YENİ DELHİ BE İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 1 NİJERYA T.C. ABUJA BE İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 1 TAYLAND T.C. BANGKOK BE. İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 1 SIRBİSTAN T.C. BELGRAD BE İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 1 TACİKİSTAN T.C. DUŞANBE BE İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 1 ZAMBİYA T.C. LUSAKA BE İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 1 SOMALİ T.C. MOGADİŞU BE İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 2 MAKEDONYA T.C. ÜSKÜP BE İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 1 ENDONEZYA T.C. CAKARTA BE İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 1 MACARİSTAN T.C. BUDAPEŞTE BE İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 1 FİNLANDİYA T.C. HELSİNKİ BE İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 1 KARADAĞ T.C. PODGORİTSA BE İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 1 GÜNEY AFRİKA T.C. PRETORYA BE İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 1 SUUDİ ARABİSTAN T.C. RİYAD BE İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 1 HIRVATİSTAN T.C. ZAGREB BE İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 1 KENYA T.C. NAİROBİ BE TOPLAM 100



