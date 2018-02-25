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İçişleri Bakanlığı için yurtdışında 73 ülkede 100 kişilik kadro oluşturuldu

İçişleri Bakanlığı için yurtdışında 73 ülkede 100 kişilik kadro oluşturuldu
25 Şubat 2018 10:59
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İçişleri Bakanlığı için yurtdışında 73 ülkede 100 kişilik kadro oluşturuldu

Bakanlar Kurulu, İçişleri Bakanlığı için yurtdışında, 73 ülkede 100 kişilik kadrolu oluşturuldu.

"İçişleri Müşavirliği" adı altında oluşturulan kadrolar, Büyükelçilikler nezdinde görev yapacak.

Yurtdışında Emniyet Genel Müdürlüğünün teşkilatı bulunuyordu. Bu düzenlemeyle ilk kez İçişleri bakanlığı için özel bir yurt dışı kadrosu oluşturulmuş oldu.

İçişleri Müşavirleri, nüfus ve vatandaşlık, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, terörle mücadele ve sınır aşan organize suçlar gibi konularda çalışmalar yapacak.

İŞTE YAYIMLANAN BAKANLAR KURULU KARARININ TAM METNİ

Karar Sayısı : 2018/11396

Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatını oluşturan birimlerin nitelik, kurulduğu şehir ve ülke, görev alanı, akredite edildiği ülkeler ve bağlı bulunduğu misyonlar hakkındaki 13/4/1999 tarihli ve 99/12770 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 25/1/2018 tarihli ve 1311 sayılı yazısı üzerine, 13/12/1983 tarihli ve 189 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü ve 6 ncı maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 5/2/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

5/2/2018 TARİHLİ VE 2018/11396 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1- 13/4/1999 tarihli ve 99/12770 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın ikinci kısmında yer alan 17 nci bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

"ONSEKİZİNCİ BÖLÜM

İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ YURTDIŞI TEŞKİLATININ
KURULUŞ VE GÖREVLERİ

Madde 47- İçişleri Bakanlığı yurtdışı teşkilatının, kurulan birimler itibarıyla isimleri, kurulduğu yer, bağlı olduğu dış temsilcilik ile görev alanına giren diğer ülkeler ve çalıştırabileceği azami kadrolu personel sayısı, ekli (22) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Madde 48- İçişleri Bakanlığı yurtdışı teşkilatı, ülkemizin nüfus ve vatandaşlık, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, terörle mücadele ve sınır aşan organize suçlar başta olmak üzere her türlü suç ve suçlularla mücadele, yerel yönetimler dahil kamu yönetiminin geliştirilmesi alanlarındaki politikaları çerçevesinde Bakanlığa mevzuatla görev olarak verilmiş konularda Bakanlığın dış ülkeler ve milletlerarası kuruluşlarla münasebetlerinde yardımcı olmak, bu konulardaki ikili ve çoklu anlaşmaların uygulanmasını takip etmek, varsa anlaşmalarla kurulan takip ve raporlama mekanizmalarına katılmak ve ülkemizin politikaları doğrultusunda katkıda bulunmak, ihtisas alanlarında her türlü gelişmeleri takip etmek ve bu konularda elde edilen bilgileri Bakanlığa duyurmak, ikili ve çoklu ilişkilerle Bakanlığın görev alanları ile ilgili konularda bilgi ve tecrübe değişimi, teknolojik gelişmelerin takibi ve ülkeye kazandırılması, ülkemizin bilgi ve tecrübelerinin isteyen dış ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla paylaşılabilmesi için uygun işbirliği imkanlarının geliştirilmesi, uluslararası alandaki suçla mücadele çalışmalarına katılmak, görevli bulunduğu ülkede gerektiğinde vatandaşlarımıza ilişkin nüfus ve vatandaşlık hizmetleri, insan haklarının korunması, suç mağduru olmaları gibi hususlarda bilgi toplamak, raporlamak, bu durumdaki vatandaşlarımıza yardımcı olmak ve Bakanlık ile misyon ve konsolosluk şeflerince verilecek diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdür."

MADDE 2- Bu Kararın ekinde yer alan cetvel, 13/4/1999 tarihli ve 99/12770 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karara İçişleri Bakanlığına ait (22) sayılı cetvel olarak eklenmiştir.

MADDE 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

{22) SAYILI CETVEL

KURUM ADI

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

BİRİM ADI

ÇALIŞTIRILABİLECEĞİ AZAMİ KADROLU PERSONEL SAYISI

BULUNDUĞU YER

BAĞLI OLDUĞU DIŞ TEMSİLCİLİK

2

BRÜKSEL

AVRUPA BİRLİĞİ

NEZDİNDE T.C. DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ

2

NEW YORK

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER NEZDİNDE T.C. DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

1

ÜRDÜN

T.C. AMMAN BE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

1

KAZAKİSTAN

T.C. ASTANA BE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

1

TÜRMENİSTAN

T.C. AŞKABAT BE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

2

YUNANİSTAN

T.C. ATİNA BE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

2

IRAK

T.C. BAĞDAT BE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

2

AZERBAYCAN

T.C. BAKÜ BE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

1

GAMBİYA

T.C. BANJUL BE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

2

ALMANYA

T.C. BERLİN BE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

1

LÜBNAN

T.C. BEYRUT BE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

2

KIRGIZİSTAN

T.C. BİŞKEK BE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

1

BREZİLYA

T.C. BRAZİLYA BE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

1

BELÇİKA

T.C. BRÜKSEL BE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

1

ARJANTİN

T.C. BUENOS AİRES BE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

2

ROMANYA

T.C. BÜKREŞ BE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

1

CEZAYİR

T.C. CEZAYİR BE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

1

CİBUTİ

T.C. CİBUTİ BE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

1

SENEGAL

T.C. DAKAR BE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

1

BANGLADEŞ

T.C. DAKKA BE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

2

KATAR

T.C. DOHA BE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

1

SUDAN

T.C. HARTUM BE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

2

PAKİSTAN

T.C. İSLAMABAD BE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

1

AFGANİSTAN

T.C. KABİL BE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

1

UGANDA

T.C. KAMPALA BE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

1

AVUSTRALYA

T.C. KANBERRA BE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

1

UKRAYNA

T.C. KİEV BE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

1

MOLDOVA

T.C. KİŞİNEVBE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

1

DANİMARKA

T.C. KOPENHAG BE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

1

KUVEYT

T.C. KUVEYT BE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

2

HOLLANDA

T.C. LAHEYBE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

2

K.K.T.C

T.C. LEFKOŞA BE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

1

PORTEKİZ

T.C. LİZBON BE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

2

İNGİLTERE

T.C. LONDRA BE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

1

İSPANYA

T.C. MADRİD BE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

3

RUSYA

T.C. MOSKOVA BE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

1

MORİTANYA

T.C. NUAKŞOT BE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

1

KANADA

T.C. OTTAVA BE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

2

FRANSA

T.C. PARİS BE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

2

ÇİN

T.C. PEKİN BE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

1

KOSOVA

T.C. PRİŞTİNE BE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

1

FAS

T.C. RABAT BE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

3

İTALYA

T.C. ROMA BE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

1

ŞİLİ

T.C. SANTİYAGO BE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

2

BOSNA HERSEK

T.C. SARAY BOSNA BE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

1

SİNGAPUR

T.C. SİNGAPUR BE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

2

BULGARİSTAN

T.C. SOFYA BE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

1

İSVEÇ

T.C. STOKHOLM BE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

1

İRAN

T.C. TAHRAN BE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

2

ÖZBEKİSTAN

T.C. TAŞKENT BE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

1

ARNAVUTLUK

T.C. TİRAN BE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

2

GÜRCİSTAN

T.C. TİFLİS BE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

1

JAPONYA

T.C. TOKYO BE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

1

TUNUS

T.C. TUNUS BE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

1

POLONYA

T.C. VARŞOVA BE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

4

ABD

T.C. VAŞİNGTON BE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

1

AVUSTURYA

T.C. VİYANA BE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

1

HİNDİSTAN

T.C. YENİ DELHİ BE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

1

NİJERYA

T.C. ABUJA BE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

1

TAYLAND

T.C. BANGKOK BE.

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

1

SIRBİSTAN

T.C. BELGRAD BE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

1

TACİKİSTAN

T.C. DUŞANBE BE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

1

ZAMBİYA

T.C. LUSAKA BE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

1

SOMALİ

T.C. MOGADİŞU BE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

2

MAKEDONYA

T.C. ÜSKÜP BE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

1

ENDONEZYA

T.C. CAKARTA BE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

1

MACARİSTAN

T.C. BUDAPEŞTE BE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

1

FİNLANDİYA

T.C. HELSİNKİ BE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

1

KARADAĞ

T.C. PODGORİTSA BE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

1

GÜNEY AFRİKA

T.C. PRETORYA BE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

1

SUUDİ ARABİSTAN

T.C. RİYAD BE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

1

HIRVATİSTAN

T.C. ZAGREB BE

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

1

KENYA

T.C. NAİROBİ BE

TOPLAM

100


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