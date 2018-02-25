Doktor atamalarında düzenleme yapıldı

Kura ile yapılan uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve eczacı atamalarında düzenleme yapıldı. Yapılan düzenlemeye göre, özel veya kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanların, kura tarihinden sonraki bir ay içinde görevlerinden ayrılmaları gerektiren düzenleme hükmü kaldırıldı.

Yönetmeliğin daha önceki düzenlemesinde yer alan hüküm gereğince, özel veya kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanların, kura tarihinden sonraki bir ay içinde görevlerinden ayrılmaları gerekiyordu. Görevlerinden ayrılmayanların atamaları yapılmıyor, yapılmış olsa dahi iptal ediliyordu. 25 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme ile bu hüküm kaldırıldı.

Diğer taraftan kura ilanı bundan böyle 15 gün öncesinden değil 5 gün öncesinden yayımlanarak işlemler hızlandırılacak. Kura sonuçları da 3 gün içinde değil, kura işlemlerinin tamamlanmasını müteakiben hemen yayımlanacak

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