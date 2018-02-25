PYD'nin eski başkanı Müslim, Prag'ta yakalandı

Terör örgütü PYD/PKK'nın kırmızı bültenle aranan eski eş başkanı Salih Müslim, Çekya'nın başkenti Prag'da yakalandı

OTELDE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Türkiye'de terörden arananların içerisinde kırmızı listede yer alan Salih Müslim, geçtiğimiz günlerde Çekya'nın başkentinde bulunan lüks bir otelin lobisinde görüntülenmişti.

Salih Müslim Prag'da yakalandı

DEVAMLI YER DEĞİŞTİRİYORDU

Gerek Türkiye'nin PYD'ye yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na karşı güç toplayabilmek adına Avrupa'yı karış karış gezen Salih Müslim, aynı zamanda Türkiye'nin de kırmızı listesinde yer aldığı için devamlı yer değiştiriyordu

Yakalanma korkusu ile neredeyse bir yerde 1 hafta dahi kalmayan Salih Müslim daha önce de Belçika'da görüntülenmiş, Avrupa Basın Konseyi'nin konuğu olmuştu. Sonrasında İngiltere ve İsviçre'de parlamentonun misafiri olan Müslim yine yer değiştirerek izini kaybettirmeye çalışmıştı.

ÇEKYA'YA DAİR BAZI NOTLAR

1- ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması talimatı vermesinin ardından AB üyesi Çekya'dan benzer bir adım gelmişti. Ancak, Çekya'da yeni seçilen Başbakan Andrej Babis, Cumhurbaşkanı Milos Zeman'ın ülkesinin Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma adımını destekleyen açıklamasına karşı çıktı.

2- Ağustos 2017'de, Şırnak'taki Habur Gümrük Kapısı'nda yakalandıktan sonra tutuklanan Çek Cumhuriyeti vatandaşı olan teröristler Miroslav Farkas ve Marketa Vselichova'ya "terör örgütüne destek vermek" suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti. Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Lubomir Zaoralek konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugünkü karar benim için büyük bir hayal kırıklığı" şeklinde konuşmuştu.

2- 27 Ocak 2018 tarihindeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Rusya yanlısı Zeman yeniden Cumhurbaşkanı olmuştu.

3- 2016 yılı Aralık ayında Terör örgütü YPG, Prag'ı Avrupa'daki merkezi yapmak istiyordu. Fakat istedikleri olmadı. Bu tepkinin ardından terör örgütünün Prag ofisi kapatıldı.