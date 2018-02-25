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Dede yadigarı zeytinler ödüllü markaya dönüştü

Dedesinin ismini taşıyan 'Ethem Bey Zeytinyağları' markasını dünyanın en iyi 500 zeytinyağı markası arasına sokmayı başaran Gıda Mühendisi Dr. Dilşen Oktay, "Ülkemizde 2016-2017 döneminde 177 bin ton zeytinyağı üretimi gerçekleşti. 2017-2018 döneminde öngörülen üretim miktarı ise 277 bin ton civarında" dedi
25 Şubat 2018 11:44
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Dede yadigarı zeytinler ödüllü markaya dönüştü

'Ethem Bey Zeytinyağları' markasını dünyanın en iyi 500 zeytinyağı markası arasına sokmayı başaran Gıda Mühendisi Dr. Dilşen Oktay, Yaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümüne konuk oldu. Zeytincilik kanunu ile ilgili çalışmalarda aktif görev alan ve Zeytindostu Derneği Genel Sekreterliği görevi ile de üreticilerin bilinçlenmesi konusunda adımlar atan Dilşen Oktay, Uluslararası Zeytin Konseyi raporuna göre 2016-2017 döneminde 143 bin tondan 177 bin tona çıkarak zeytinyağı üretiminde artış gösteren tek ülke konumunda olan Türkiye'de kişi başına düşen zeytinyağı tüketiminin yalnızca 2 litre olduğuna dikkat çekti. Oktay, Ege Bölgesi'nde ise tüketimin 20 litreye kadar çıkabildiğini söyledi.

İtalya'da düzenlenen Flos Olei Yarışması'nda uzman panelistlerin tadımlarından geçerek dünyanın en iyi 500 zeytinyağı arasına girmeyi başaran markasının doğuş hikayesini Yaşar Üniversitesi öğrencileri ile paylaşan Oktay, "1950 yılına kadar Karaağaç'ta zeytinyağı fabrikasını işleten ve Havran'da Türkiye'nin ilk entegre bitkisel yağ fabrikasını kuran dedemden ilham alarak geçen yıl Ethem Bey Zeytinyağları şirketini hayata geçirdim. İtalyanlar zeytin ağaçlarını 'dede' olarak tanımlarlar. Ben de bu ağaçları dedelerim gibi görüp, koruyorum. Manisa'da bulunan Türkiye'nin en eski zeytin ağacı bin 652 yaşında. Urla'da da bin yaşın üzerinde pek çok zeytin ağacı mevcut. Kayıtlı 91 tür zeytin çeşidi ile de dünyada 3'üncü sıradayız. Bu büyük değere sahip çıkmalıyız. Ülkemizde 2016-2017 döneminde 177 bin ton zeytinyağı üretimi gerçekleşti. 2017-2018 döneminde öngörülen üretim miktarı ise 277 bin ton civarında. Tüm dünyada hem var yılı hem de geçen yıl yeterli ürün olmadığı için ağaçlara fazla dokunulmadığından bu yıl üretim artışı gerçekleşti. Son yıllarda yapılan kampanyalarla birlikte zeytinyağı tüketiminde istikrarlı bir artış söz konusu olsa da bu rakam özellikle Avrupa Birliği ülkeleri ile kıyaslandığında yeterli değil" diye konuştu.

"Sofranızdan zeytinyağını eksik etmeyin"

Antioksidan zengini zeytinin vücudumuzu yaşlanmaya, kalp ve damar hastalıklarına, çeşitli deri hastalıklarına ve bazı kanser çeşitlerine karşı koruyabileceğine dikkat çeken Dilşen Oktay, "Sağlıklı bir zeytin ağacında 7 bine yakın antioksidan bulunur. Türkiye'de bu zeytinleri yağa dönüştürdüğümüzde yüzde 10, yani 700 civarında antioksidan elde edebiliyoruz. Sağlıklı zeytinler hasat edildikten kısa bir süre sonra fabrikaya getirilir. Soğuk sıkım sayesinde de zeytinin içindeki antioksidanlar bozulmadan zeytinyağına geçer. Günümüzde pek çok hastalık için zeytinyağının mucizevi yararları araştırılıyor. Bunlar arasında MS, hatta alzheimer hastaları dahi var. Zeytinin kara suyu ise özellikle araştırılan bir konu. Ayrıca tüketicilerin satın alırken dikkat etmesi gereken birkaç püf noktası mevcut. Satın alınan zeytinyağının hangi ortamda muhafaza edildiğine dikkat edilmeli. Işık, sıcaklık ve nem oranlarına dikkat edilmeli. Örneğin marketlerde direkt spot ışığına maruz kalan bir zeytinyağı tercih edilmemeli. Sağlık için ise günde en az iki çorba kaşığı zeytinyağı tüketmeli" bilgisini verdi.
İhlas Haber Ajansı
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