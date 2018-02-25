İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamza Ateş, konu politikasından parti politikasına doğru zaman zaman geçiş olduğunu belirterek, "Özellikle seçimlere yakın zamanlarda. Büyük temel meseleleri günlük politikanın içinde unutmamak gerekir. Her türlü ittifak, her halükarda ihtilaftan iyidir." dedi.

Ateş, İrfander Eğitim Yardımlaşma ve Dostluk Derneğinin öncülüğünde, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Sağduyulu İttifak Çağrısı" panelinde, mezhepler arası kavganın körüklenmek istendiğini söyledi.

İslam medeniyetini oluşturan milletleri zayıf düşürmek için yürütülen mezhepler arası kavganın, Müslümanlara zarar verdiğini anlatan Hamza Ateş, ittifakı anlatmanın her aydının vicdani görevi olduğunu dile getirdi.

"İhtilaf değil ittifak"

Ateş, mezheplerin, kavga ve ihtilaf yerine İslam'ı anlamada bir yol olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Kullanılacak kelimeler tartışılabilir ama ittifakı, ihtilafın tersi olarak düşünüyoruz. İhtilaf değil ittifak. Aynı olmayan iki kesim arasında görüş alışverişi anlamına gelen ittifak, 'birliktelik' anlamına gelir. Bütün insanları aynı görmemek gerekir. Farklılıkları doğal kabul etmek gerekir. Bu doğallıklarda ortaklaşa yapılabilecek bir şey varsa, insanlık adına bunları yapabilmek için karşılıklı rıza aramak gerekir. Bu yüzden ittifak. Günlük siyasetin kendine göre kuralları vardır. Konu politikasından parti politikasına doğru zaman zaman geçiş olduğunu görüyoruz. Özellikle seçimlere yakın zamanlarda. Büyük temel meseleleri günlük politikanın içinde unutmamak gerekir. Her türlü ittifak, her halükarda ihtilaftan iyidir."

Mezheb kavgası, dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor

Dernek Başkanı Mehmet İshak Mazı ise İrfander'in faaliyetleriyle köklü bir geleneği temsil ettiğini dile getirdi.

Derneğin birçok sosyal projeyi hayata geçirdiğini vurgulayan Mazı, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirilen birçok programda henüz fark edilmemiş ya da bilinçli olarak gündemden uzak tutulan birçok konuyu gündeme taşıma fırsatı bulduk. Kuzey Afrika'dan başlayıp Ortadoğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali, bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Haksız işgallerle Ortadoğu'da başlayan iç karışıklıklar, Kuzey Afrika ülkelerinde yaşanan devrimler, son olarak Suriye, Yemen ve Bahreyn üzerinden körüklenen mezhep ayrımcılığı, Müslümanların uyanık olmasını gerektiriyor."

Moderatörlüğünü ilahiyatçı Doç. Dr. Doğan Kaplan'ın yaptığı panelde, Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu ve Prof. Dr. Kadir Özköse de birer sunum yaptı.

Abdullah Doğan, Engin Özekinci