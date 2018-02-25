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Şırnak'ta nehirde ceset bulundu
Şırnak'ın Cizre ilçesinde nehirde erkek cesedi bulundu
Alınan bilgiye göre, Dicle Mahallesi yakınlarından geçen Dicle Nehri'nde ceset olduğunu fark eden mahalle sakinleri durumu polise iletti.
Olay yerine gelen polis ekiplerince sudan çıkarılan cesedin 65 yaşındaki Abdurrahman Son'a ait olduğu belirlendi.
Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından ceset, otopsi için Cizre Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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