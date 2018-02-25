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Bursa'da 500 kişi elektronik kelepçe bekliyor

Bursa'da haklarında ev hapsi verilen 87 yükümlünün elektronik kelepçeyle takip edildiği, 500 yükümlünün de elektronik kelepçe takılmak üzere sırada beklediği bildirildi. Türkiye'nin elektronik kelepçeleri uluslararası bir şirketten dolar bazında kiraladığı ifade edildi
25 Şubat 2018 12:26
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Bursa'da 500 kişi elektronik kelepçe bekliyor

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Bursa'da hakim ve savcı adaylarına 'Denetimli serbestlik ve elektronik izleme sistemleri' konulu seminer verildi. Seminerde konuşan Bursa Denetim Bürosu görevlisi Gökhan Yunuslar, uluslararası 3M şirketinin Türkiyenin yanı sıra ABD, Almanya ve Hollanda gibi ülkelere elektronik kelepçeleri dolar bazında kiraya verdiğini söyledi. Türkiyede Adalet Bakanlığı Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünce 3 bin elektronik kelepçe kiralandığını ifade eden Yunuslar, Takılmadığı zaman elektronrik kelepçeler için ücret ödenmiyor dedi.

ANKARA'DAN İZLENİYOR

Mahkemelerin verdiği kararlar doğrusunda sanığa suç vasfına göre elektronik kelepçelerin takıldığını belirten Yunuslar, Elektronik kelepçe, ev hapsi verilen bir kişiye takıldığında, sadece evin içesinde belli alan dahilinde kalmasını sağlıyor. Yine, şiddet gören bir kadın mağdura, eşinin yaklaşmaması şartları kapsamında takılan elektronik kelepçe ve mağdura verilen uyarı cihazıyla Ankarada bulunan İzleme Merkezince takibi yapılıyor. Taraflar arasında yakınlaşma olduğunda uyarılıyor. Uymayanlar ise, emniyet güçlerine bildirilerek, yasadaki maddeler uygulanıyor şeklinde konuştu.

HIRSIZLIK VE CİNSEL İSTİSMAR SUÇLARINDA KELEPÇE UYGULAMASI

Hırsızlık ve cinsel istismar suçlarından yargılanan kişilere Denetimli Serbestlik Kanunu kapsamında verilen elektronik kelepçe uygulaması konusunda ise Yunuslar, Hırsızlık suçunu işleyen kişinin hırsızlığın gece yapıldığının tespiti halinde 22.00-08.00 saatleri arasında eletronik kelepçe takılıyor. Tacizcinin işlediği suçun durumuna göre, mağdura yaklaşmama mesafe alanı konuluyor dedi.

Bursada elektronik kelepçe uygulamasının, ev hapisleriyle yükümlü ve mağdurun korunması amacıyla yapıldığını dikkati çeken Yunuslar, Elektronik kelepçe takılan kişinin bilgilerini Ankara İzleme Merkezine bildiriyoruz. Kişinin belirlenen alanların dışına çıkması sonucunda gerekli işlemler yapılıyor veya kolluk gücüne haber verilerek gerekenler yapılıyor. Alkol ünitesi de mahkemelerin sanığa verdiği alkol içmeme cezası karşılığında evine konuluyor. Yapılan uygulamada cihaz kişinin yüz fotoğrafını çekiyor. Günün belli saatlerinde cihaz Ankara Merkez İzleme Kurumundan aranarak, yüz ifadesine göre kişinin alkolmetreyi üfleyip alkol alıp almadığı takip ediliyor şeklinde konuştu.

'KARARA UYULMAZSA CEZAEVİNE KONUYOR'

Bursada iki yıldır elektronik kelepçe uygulamasının yapıldığını, 18'i FETÖ şüphelisi, 87 kişiye elektronik kelepçe takıldığını, 500 kişinin ise sırada beklediğini ifade eden Yunuslar, Mahkemelerce, elektronik kelepçe uygulaması şartıyla bırakılan kişilerin kontrolleri, mahkeme kararlarına göre polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılıyor. Karara uygulmaması halinde kişi yeniden gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemede Denetimli Serbestlik Kanununa uymadığından dolayı cezaevine konuluyor diye konuştu.
Doğan Haber Ajansı
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