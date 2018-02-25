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Milletvekillerine implant desteği 8'den 12'ye çıkarıldı
Milletvekillerinin sağlık harcamalarına ilişkin yönetmelik değiştirildi
Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre, "Diş hastalıklarının tedavisi" maddesi yeniden düzenlendi. Daha önce 8 olan diş implantı sayısı 12'ye çıkarıldı.
İmplant başı destek ücreti ise bin lira olarak belirlendi.
Değişiklikle birlikte gözlük çerçevesi için 350, gözlük camı için 250, işitme cihazı için de toplam 6 bin liraya kadar destek verilecek.
Sağlık harcamalarına ilişkin artışlar da 2019 yılı itibariyle TÜFE'ye endeksli olarak artacak.
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