İnşaattan 50 bin liralık malzeme çalan 2 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Nilüfer ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde inşaat halindeki bir binaya giren ve 50 bin lira değerinde iskele ile inşaat malzemesi çalan H.F. ve F.U. isimli 2 şahıs hakkında inşaat sahibinin şikayeti üzerine arama başlatıldı. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı güven timleri bölgede yaptıkları araştırmalarda şahısların daha önce de aynı bölgede çalıştıkları ve inşaat sahibiyle de tanıştıklarını tespit etti. Şahıslara ait aracın bölgede gezdiğini fark eden ekipler aracı durdurarak şahısları ve inşaat malzemelerini sattıkları tespit edilen R.E.'yi gözaltına aldı.

İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şahıslar, inşaat malzemelerini çaldıklarını ve sattıklarını itiraf ettiler. Alınan ifadelerin ardından malzemeleri satın alan R.E. serbest bırakılırken, F.U. ve H.F. adliyeye sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Derya Evren