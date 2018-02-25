Vodafone, gökyüzünü koruyacak

Vodafone, dünyanın "ilk" hava trafik kontrolü drone takip ve güvenlik teknolojisi denemelerini başlattığını duyurdu.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojisiyle hayata geçirdiği yaklaşım ile; hava taşıtlarını felaket boyutlarındaki kazalardan korurken, havalimanları, hapishaneler ve hastaneler gibi hassas noktalara kazara yapılabilecek müdahaleleri veya olası suç unsuru içeren saldırıları bertaraf etmeyi amaçlıyor.

Geleneksel radarlar ile takip edilemeyecek kadar küçük olan ticari sivil drone'lar, başta uçak pistleri ve havalimanlarının etrafı olmak üzere, dünyanın dört bir yanındaki pilotlar için ciddi bir risk teşkil ediyor. Patlayıcı taşıma yoluyla yapılabilecek terör saldırıları veya uyuşturucu kaçakçılığı gibi kötü amaçlı drone kullanımları da göz önüne alındığında bu alandaki riskler her geçen gün artıyor.

Tek Avrupa Hava Sahası Hava Trafik Yönetimi Araştırmaları Ortak Girişimi (SESAR) projesi çerçevesinde yapılan bir analiz, drone trafiğinin her geçen gün arttığına işaret ediyor. Araştırmaya göre 2050 yılına kadar drone'ların, özellikle Avrupa Birliği'nde nüfusun yoğun olduğu bölgelerde yılda 250 milyon saatten fazla uçuşa ulaşması, böylelikle geleneksel mürettebatlı hava taşıtlarının yıllık toplam uçuş saatinin yedi katı uçuş yapması öngörülüyor.

Vodafone IoT insansız hava aracı takip ve güvenlik teknolojisi denemeleri, Vodafone'un iş birliği yaptığı, Avrupa'da insansız hava araçlarının işletmesini düzenleyen Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı'nın (EASA) hedeflerini destekliyor. Vodafone tarafından geliştirilen yeni teknoloji, aynı zamanda Avrupa Komisyonu'nun yenilikçi ve güvenli drone operasyonları için izlediği "U-space" vizyonu doğrultusunda, Avrupa Birliği'nin drone teknolojisinde global inovasyonun merkezi olma potansiyelini de geliştiriyor.

- 2019 yılından itibaren ticari kullanıma sunulması amaçlanıyor

Vodafone, drone'lar için dünyanın "ilk" Radyo Konumlama Sistemi'ni (RPS) geliştirdi. Her bir drone içinde gömülü bir 4G modem ve SIM kullanılan sistem ile drone'ların, yetkili kuruluşlar tarafından, 50 metreye kadar doğruluk ile gerçek zamanlı olarak takip edilmesi sağlanıyor.

Ayrıca ufuk ötesi/görüş hattının ötesinde kontrole imkan veren sistem ile drone'ların gözden kaybolması sonucunda meydana gelebilecek kazaların oranı ciddi ölçüde azaltılıyor. Sistem drone'ların havalimanları veya hapishaneler gibi önceden belirlenen yasak bölgelere yaklaşması durumunda, otomatik olarak inmek veya drone operatörüne dönmek üzere önceden programlanabilen coğrafi işaretleme yapabiliyor.

Sistem sayesinde yetkililer, acil durumlarda herhangi bir drone'un uçuş rotasını değiştirmek üzere, uzaktan müdahale ile kontrolü ele alabiliyor. Ek olarak RPS ile SIM-tabanlı elektronik kimlik tespiti ve drone sahibinin kaydedilmesi de sağlanıyor.

2017 sonunda gerçekleştirilen, dünyada türünün tek örneği olan bir ön denemede Vodafone, 1,3 metre kanat açıklığına sahip, 2 kilogramlık bir X-UAV drone'u 4G şebekesinin yardımıyla kontrol etti. İspanya'nın Sevilla şehri yakınlarında bulunan Isla Mayor kasabası etrafındaki 32 kilometrelik rota üzerinde gerçekleştirilen ön deneme boyunca, drone aralarında HD video yayını ile hız, RPS konumu ve GPS koordinatlarının bulunduğu uçuş verilerini gerçek zamanlı olarak aktardı.

Vodafone, drone takip ve güvenlik teknolojisini 2019 yılından itibaren ticari kullanıma sunmak amacıyla, 2018 yılında, İspanya ve Almanya'da başka denemeler gerçekleştirmeyi de planlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Grup Teknolojiden Sorumlu Başkanı Johan Wibergh, "Vodafone'un gerçekleştirdiği bu çığır açan inovasyon, drone'ların her yerde bulunmaya başlaması ile gökyüzünün daha güvenli kalmasını sağlayacak." bilgisini verdi.