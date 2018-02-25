Bolu'da odunluk kavgası: 4 ölü, 5 yaralı

Bolu'nun Seben ilçesine bağlı Çeltikderesi köyünde, evinin önünde bulunan yol üzerine odunluk ve ardiye yapan Zeki Büyüktopaç, aralarında daha önceden husumet bulunan amcasının oğlu Ayhan Büyüktopaç ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine, Ayhan Büyüktopaç'ın eşi, kardeşi ve oğlu da olay yerine gelerek, kavgaya karıştı. Daha sonra Zeki Büyüktopaç'ın oğulları Onur ve Mustafa ile anneleri Hatice Büyüktopaç da kavgaya dahil oldu.

Kavga sırasında, Onur Büyüktopaç yanında bulunan silahla ateş açtı.

Olayda, Ayhan Büyüktopaç ile eşi Emine ve oğlu Taşkın ile kardeşi Zekiye Büyüktopaç hayatını kaybetti. Ayhan Büyüktopaç'ın yeğeni Soner ve babası Mehmet Büyüktopaç ile diğer aileden Onur, Mustafa ve Hatice Büyüktopaç yaralandı.

İhbar üzerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi, bölgeye sevk edildi.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Bolu'da bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

"VAHŞET DİYEBİLECEĞİMİZ ACI BİR OLAY"

Köye gelen Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Seben Kaymakamı İdil Özdemir, İl Jandarma Komutanı Nadir Çelik ve Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ da olayla ilgili bilgi aldı.

Vali Baruş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, üzücü bir olay yaşandığını ifade ederek, "Silahlı kavgada 4 vatandaşımız hayatını kaybetti, 5 vatandaşımız yaralandı. Olayın iki aile arasındaki arazi tartışması yüzünden kaynaklandığını düşünüyoruz. Şu anda hastanede 5 yaralı var. Bunlardan bir tanesi silahla yaralanmış, diğerlerinde ise hayati tehlike taşıyan yok" dedi.

Bolu'da bu tarz bir olayın beklenmediğini belirten Baruş, "Vahşet diyebileceğimiz acı bir olay. Seben ilçemizin tarihi boyunca şahit olmadığı bir olay. Meseleleri konuşarak halletmek varken, bu tür şiddet olaylarına başvurmak, insanlık dışı bir durum. Olay tüm boyutlarıyla soruşturuluyor" diye konuştu.

Olayla ilgili gözaltına alınan olup olmadığı konusunda bilgisinin bulunmadığını aktaran Baruş, bu konuda Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığını kaydetti.

Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ da yaptığı açıklamada, Çeltikdere köyünde yaşayan iki aile arasında geçmişe dayalı husumet nedeniyle silahlı kavga çıktığını, olay yerinde ölü ve yaralıların olduğunu belirtti.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.